Va chạm với xe chở rác, Phó trưởng công an phường tử nạn

Theo thông tin từ cơ quan công an, vụ tai nạn trên xảy ra hồi 15h ngày 6/2 tại ngã tư vòng xuyến Nguyễn Cao Luyện - Vạn Hạnh (thuộc phường Đức Giang, quận Long Biên, Hà Nội).

Xe ô tô tải chuyên dùng để chở rác biển kiểm soát 29M-0129 do anh Phạm Quốc Cường (SN 1976, trú tại Bình Nhan, Bình Dương) đi hướng Nguyễn Cao Luyện vào khu đô thị Việt Hưng đã xảy ra va chạm với xe máy biển kiểm soát 29H8-8888 do ông Lê Quang Ba (SN 1969, quê ở Gia Lâm), Phó Trưởng công an phường Thượng Thanh, quận Long Biên, đi cùng chiều.

Cú va chạm khiến ông Ba tử vong tại chỗ, xe máy hư hỏng nặng. Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra.

* Trước đó, khoảng 12h20 cùng ngày 6/2, tại đường Phạm Văn Đồng (thuộc địa phận Cổ Nhuế, Từ Liêm, Hà Nội) xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe ô tô biển kiểm soát 29C-182.62 do anh Trần Văn Hùng (SN 1983, trú tại Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc) điều khiển với xe máy biển kiểm soát 30N8-1835 đi cùng chiều.

Hậu quả, lái xe máy đã tử vong trên đường đi cấp cứu. Theo cơ quan công an, nạn nhân được xác định là anh Nguyễn Văn Hiệp (SN 1990, trú tại Hồng Quang, Ân Thi, Hưng Yên).

* Mới đấy nhất, khoảng 2h45 sáng nay, 7/2, tại km 53 +800 Quốc lộ 32 (thuộc địa phận Hưng Đạo, Tây Đằng, Ba Vì, Hà Nội) đã xảy ra vụ va chạm giữa xe máy biển kiểm soát 60N1-0546 do anh Trần Quang Mận (SN 1988, ở Tây Đằng, Ba Vì) sau chở mẹ là Nguyễn Thị Hiền (SN 1963) với xe ô tô biển kiểm soát 29C-049.62 do anh Hoàng Thế Anh (SN 1989, ở La Xuyên, Ba Vì) điều khiển.

Hậu quả anh Mận chết tại chỗ, bà Hiền bị thương. Cơ quan công an xác định nguyên nhân vụ việc do Thế Anh điều khiển ô tô không giữ khoảng cách an toàn.

