Va chạm với xe khách, người điều khiển xe máy tử vong tại chỗ

Theo thông tin từ lực lượng chức năng cung cấp, nạn nhân là anh Nguyễn Hữu Thành (SN 1989, ngụ tại Đồng Nai) điều khiển xe máy mang BKS 60Z3-4213 đã không may xảy ra va quẹt với xe khách chạy tuyến Sài Gòn- Nha Trang, BKS 79B-00711 do tài xế Huỳnh Văn Tuân (SN 1975) điều khiển chạy theo chiều ngược lại. Cú va chạm mạnh đã khiến anh Thành văng xa hơn 10m, tử vong tại chỗ.



Hiện trường vụ tai nạn

Thông tin điều tra ban đầu, anh Thành điều khiển xe máy trong tình trạng say rượu, đã cho xe phóng nhanh, vượt ẩu. Khi qua ngã ba Trị An khoảng 100m do không còn làm chủ được tốc độ nên đã lao thẳng xe máy vào đầu xe khách do tài xế Huỳnh Văn Tuân đang điều khiển theo chiều ngược lại. Cú đâm quá mạnh khiến chiếc xe máy biến dạng hoàn toàn, đầu xe khách bị vỡ nát. Vụ tai nạn xảy ra khiến tình trạng giao thông qua lại tại khu vực gặp nhiều khó khăn. Đến khoảng 23h cùng ngày, hiện trường vụ tai nạn đã được thu dọn.

Hiện vụ việc đang được bàn giao về công an huyện Trảng Bom để tiếp tục điều tra làm rõ.

Chiếc xe máy của nạn nhân bị hư hỏng nặng