Va chạm với xe tải, một phụ nữ thiệt mạng

Vụ tai nạn xảy ra vào trưa 16/1 trên đường Tân Kỳ Tân Quý (P.Bình Hưng Hòa, Q.Bình Tân). Nạn nhân là bà Hồ Thị Hoa (50 tuổi, quê Quảng Nam).











Xe tải lật nghiêng trên quốc lộ 1A sáng 16/1



Theo Trung Kiên (DT)



Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, bà Hoa điều khiển xe gắn chở theo chị Vũ Thị Là (30 tuổi, cùng quê Quảng Nam) lưu thông trên đường Tân Kỳ Tân Quý hướng từ đường Trường Chinh ra quốc lộ 1A. Khi đến trước nhà số 820 Tân Kỳ Tân Quý thì xảy ra va chạm với xe tải BKS: 60M -5482 do tài xế Võ Văn Minh (42 tuổi, quê Đồng Nai) điều khiển đang lưu thông cùng chiều.Sự cố giao thông xảy ra khiến cả hai người đi trên xe máy ngã nhào xuống đường. Bà Hoa bị bánh sau xe tải trúng gây tử vong tại chỗ. Chị Là may mắn văng vào trong nên thoát nạn. Hàng chục người dân hai bên đường bàng hoàng chứng kiến cảnh người cảnh người phụ nữ chết thảm dưới bánh xe tải.Lực lượng CSGT quận Bình Tân đã có mặt xử lí hiện trường. Hai đầu đường Tân Kỳ Tân Qúy đoạn xảy ra vụ tai nạn khoảng 100m được phong tỏa.Hơn 2 giờ sau thi thể nạn nhân được chuyển đi. Cơ quan chức năng đang làm rõ vụ tai nạn.Trước đó vào sáng cùng ngày, trên quốc lộ 1A, đoạn cách ngã ba Tân Vạn (P.Bình Thắng, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương) khoảng 500m hướng đi về cầu Đồng Nai cũng xảy ra một sự cố xe tải mất lái lật ngang đường. Rất may vụ việc xảy ra không gây thương tích về người.Nguyên nhân được xác định do tài xế xe tải chạy với tốc độ cao, khi đánh lái tránh một xe khác thì chiếc xe loạng choàng rồi lật xuống đương.