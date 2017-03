Va chạm xe, chém người điên cuồng

Thông tin từ cơ quan CSĐT công an TP.HCM cho hay, cơ quan này vừa hoán tất kết luận điều tra về vụ giết người từ va chạm giao thông xảy ra vào cuối tháng 10/2010 làm 1 người chết thảm.



Theo đó công an TP.HCM đề nghị Viện KSND cùng cấp truy tố 3 đối tượng về hành vi “giết người” gồm: Nguyễn Quang Ngọc (tự Lượm, SN 1994, ngụ Q.Tân Phú), Lê Anh Tùng Nhật (tự Nhật Bình Phú, SN 1990), Diệp Tú Huy (tự Tý, SN 1990, cùng ngụ Q.6). Một đối tượng có liên quan là Phạm Tấn Hậu (SN 1994, ngụ huyện Bình Chánh) cũng bị đề nghị truy tố về tội “gây rối trật tự công cộng”.



Các đối tượng còn lại gồm: Lê Minh Phương (tự Bé Tư, SN 1993), Nguyễn Thanh Duy (tự Ốc), Nguyễn Minh Đức (tự Tý Gặm), Ngô Thành Nhật (tự Nhật Long Khánh) và 1 đối tượng tên Hải (hiện chưa rõ lai lịch) đang bỏ trốn, hiện công an TP.HCM đang phát lệnh truy nã.



Kết luận điều tra cho biết, chiều 28/10/2010 Dương Văn Vinh Cảnh (SN 1989, ngụ tỉnh Trà Vinh, tạm trú Q.Tân Phú, TP.HCM, là nạn nhân của vụ án) cùng nhóm bạn ngồi nhậu ở đường Tên Lửa, Q.Bình Tân. 21h30 cùng ngày, 1 người bạn gái lấy xe ra về, nên Cảnh lấy xe gắn máy chạy theo. Khi đến ngã tư đường 10 – 11 cư xá Rada, P.13, Q.6, xe gắn máy của Cảnh tình cờ va chạm với xe gắn máy của Nguyễn Quang Ngọc đang chở Lê Minh Phương.



Cú va chạm chỉ làm 2 xe hư hỏng nhẹ, cảnh bị thương tích ở chân. Tuy nhiên Cảnh lại gọi điện cho 2 người bạn đến. Phía Phương cũng gọi cho Diệp Tú Huy (vì Ngọc, Phương mượn xe của Huy). Khi đến nơi Huy yêu cầu Cảnh bồi thường nhưng Cảnh không đồng ý. Khi nhóm bạn đang chở Cảnh đi băng bó vết thương ở chân thì Lê Minh Phương liền nhặt gạch bên đường đánh trúng cằm Cảnh chảy máy. 2 người bạn của Cảnh sợ bị đánh nên chạy về kho 12, đường Đặng Nguyên Cẩn, P.13, Q.6 rủ 2 người bạn mang theo hung khí là tuýp sắt, chỉa đến trả thù. Nhóm này đến nơi thì nhóm của Ngọc, Phương, Huy liền bỏ chạy.



Nhóm của Ngọc, Phương, Huy trên đường bỏ chạy, gọi điện chọ các đối tượng như: Nguyễn Minh Đức, Ngô Thành Nhật, Nguyễn Thanh Duy, Lê Anh Tùng Nhật, Phạm Tấn Hậu và Hải (chưa rõ lai lịch) mang theo hung khí gồm: nhiều mã tấu, 4 con dao, 1 cây chỉa đi trên nhiều xe gắn máy rảo khắp các tuyến đường để tìm đối thủ. Đến 0h15 rạng sáng 29/10, nhóm này tình cờ giáp mặt với nhóm của Cảnh đang ngồi chơi trước kho 12, đường Đặng Nguyên Cẩn, P.13, Q.6 nên xông vào truy sát.



Bị truy sát bất ngờ nhóm của Cảnh không kịp trở tay. Những người khác chạy thoát; riêng Cảnh bị nhóm thanh niên hung hãn đâm chém hội đồng gây thương tích nặng và tử vong sau đó tại bệnh viện Chợ Rẫy, TP.HCM.



Vào cuộc điều tra, đầu tháng 11/2010, công an TP.HCM đã lần lượt bắt giữ các đối tượng Nguyễn Quang Ngọc, Diệp Tú Huy và Lê Anh Tùng Nhật. Mới đây vào tháng 10/2011, đối tượng Phạm Tấn Hậu cũng đến cơ quan công an đầu thú sau hơn 1 năm lẩn trốn.



Hiện các đối tượng có liên quan đang lẩn trốn, công an TP.HCM đã phát lệnh truy nã và sẽ truy bắt để làm rõ, xử lý sau.



Theo Đ.Đệ (Vietnamnet)