Va li chứa 18 kg hàng đá

Phòng CSĐT tội phạm về ma túy - Công an TP.HCM vừa phối hợp Cục CSĐT tội phạm về ma túy và Công an quận Tân Bình triệt phá đường dây buôn bán ma túy đá do Đỗ Thái Dũng (Toàn, 25 tuổi, quê Hải Phòng) cầm đầu. Cảnh sát đã thu giữ một va li chứa hơn 18 kg ma túy đá (trị giá cả chục tỉ đồng), 120 g heroin, thuốc lắc và hơn nửa tỉ đồng tiền mặt.

Đây là đường dây cung cấp ma túy đá cho TP.HCM mà các trinh sát đeo bám thời gian dài mới triệt phá được.

Chiều 9-1, Võ Xuân Tú (57 tuổi, quê Hà Nội, có một tiền án về tội mua bán trái phép ma túy) mang một va li đến thuê phòng tại một khách sạn trên đường Tôn Thất Tùng, quận 1. Cùng lúc này, Dũng từ một khách sạn khác trên đường Nguyễn Trãi đến khách sạn nơi Tú cư trú. Tuy nhiên, hai người không gặp nhau, lúc Dũng đến khách sạn cũng là lúc Tú thuê xe đi về hướng quận Tân Bình. Một mũi trinh sát lặng lẽ bám theo Tú, đưa anh ta về đồn công an.



Dũng và số tang vật tại cơ quan công an. (Ảnh do công an cung cấp)

Sau khi Tú rời đi, Dũng vào khách sạn mang chiếc va li đến một nhà hàng trên đường Nguyễn Trãi để ăn uống cùng ba người bạn. trinh sát lặng lẽ áp sát, đưa anh ta về đồn công an cùng với chiếc va li.

Cũng trong chiều 9-1, Trần Quang Hưng (35 tuổi, quê Hưng Yên, vốn là một thầy giáo dạy tiếng Hàn) rời chiếc xe khách đến thẳng một khách sạn nằm trên đường Bà Huyện Thanh Quan, quận 3. Tại đây, Hưng gặp bạn học Vương Duy Hiển (cùng quê Hưng Yên) và cả hai nhanh chóng lên xe nhắm hướng quận Tân Bình. Trên đường đi thì Hưng và Hiển bị trinh sát còng tay cùng với nửa ký ma túy đá trong người.

Sau đó, ba người khác trong đường dây cung cấp ma túy đá cho người nghiện ở TP.HCM lần lượt sa lưới.

Theo các trinh sát, Dũng còn trẻ nhưng đã sớm trở thành một tay trùm có máu mặt, chuyên cung cấp sỉ ma túy đá cho các “đại lý” tại TP.HCM. Dù một số mắt xích bên dưới bị cảnh sát triệt phá, khai ra Dũng cung cấp nhưng tay trùm này luôn tổ chức cho đường dây hoạt động trơn tru vì món lợi khủng từ việc này.

Trước đó, Dũng thuê Hưng đảm nhận việc đưa hàng từ Hải Phòng hoặc các tỉnh khác vào TP.HCM cho Dũng. Hưng rủ bạn học tham gia làm ăn chung.

Khi có đợt hàng từ Trung Quốc nhập về Hải Phòng, Dũng liên lạc, chỉ đạo Hưng và Tú đi nhận hàng. Chiếc va li có hơn 18 kg ma túy đá mà công an bắt giữ là đợt hàng đầu năm 2016 Dũng hướng dẫn cho Tú đến Hải Phòng nhận từ một thanh niên chưa rõ lai lịch.

Còn nửa ký hàng mà công an bắt giữ trong người Hiển là do Hưng giao tiền cho người này mua lại tại Hưng Yên mang vào TP.HCM trong đường dây của Dũng.

Khi hai nhánh ma túy đá tập kết tại TP.HCM chuẩn bị giao cho các đại lý phân phối thì công an lặng lẽ cất lưới như trên.

Hiện công an củng cố hồ sơ, mở rộng điều tra các mạng lưới bên dưới cũng như đường dây cung cấp ma túy cho Dũng.