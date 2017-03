Va quẹt giao thông, nam thanh niên bị đâm thấu tim

Bệnh nhân hiện đã qua khỏi cơn nguy kịch.

Kết quả mở ngực bệnh nhân, các BS thấy vết thương xuyên thấu ngực, thủng xương ức và đi vào tim dài 3cm, máu đang trào ra tràn vào phổi. Các BS phải rạch màng tim để giải áp, đồng thời may vết thương tim để cầm máu. Bệnh nhân được truyền đến sáu đơn vị máu. Lượng máu chảy ra trong ngực bệnh nhân các BS lấy được hai lít. Đến sáng nay (15-7), bệnh nhân đã qua khỏi cơn nguy kịch, tỉnh táo và tiếp xúc tốt.



Các BS BV Bình Dân đang mổ cấp cứu cho bệnh nhân.

Người nhà bệnh nhân NĐL. cho hay, bệnh nhân đi trên đường Nguyễn Phúc Nguyên (quận 3) thì có va quẹt với một đôi nam nữ có thể là vợ chồng, sau đó hai bên xảy ra cãi vã. Đi đến đoạn Nguyễn Phúc Nguyên – Rạch Bùng Binh, NĐL. bị người đàn ông kia đâm gục tại chỗ. Theo các BS, với cơ chế vết thương để lại trên cơ thể bệnh nhân thì đây là vết thương do dao đâm. Tuy nhiên, sau khi bị bắt, khai ban đầu với công an, nghi can khai đâm NĐL.bằng… chìa khóa?

Ghi nhận của Pháp Luật TP.HCM tại địa bàn xảy ra vụ việc, người dân cho biết nạn nhân bị đâm bằng dao rạch giấy…

Hiện vụ việc đang được Công an quận 3 làm rõ.