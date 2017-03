Va quệt xe, chém người như trong phim

(PLO)- Ngày 29-9, Công an TP Huế cho biết vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Ngô Viết Sơn (25 tuổi, trú phường An Cựu) và Hoàng Tài (27 tuổi, trú phường Phước Vĩnh, TP Huế) về hành vi cố ý gây thương tích.