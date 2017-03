Va quẹt xe, tấn công dã man tài xế taxi

Theo thông tin từ Cơ quan CSĐT - Công an TP Lào Cai, vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 18-2, tại khu vực tổ 4, phường Kim Tân, TP Lào Cai, xảy ra vụ va quệt giữa xe taxi BKS 24N – 7566 do anh Ngô Văn V. (SN 1981) điều khiển với xe máy do Nguyễn Mạnh Hùng (SN 1971, ngụ tổ 4, phường Kim Tân, TP Lào Cai) điều khiển, chở Nguyễn Văn Mạnh (SN 1984, ngụ tổ 8, phường Lào Cai). Vụ va quyệt đã làm vỡ tấm kính của Nguyễn Mạnh Hùng chở sau xe máy.

Ngay lúc đó, Hùng vào nhà riêng (ở gần nơi xảy ra vụ va quệt) lấy ô tô, còn Nguyễn Văn Mạnh lấy xe máy đuổi theo xe taxi. Khi đến đầu đường B4, tổ 8, phường Nam Cường thì xe ô tô của Hùng ép xe taxi của anh V. vào cạnh đường, cùng lúc đó Mạnh cũng đến nơi. Ngay lập tức, cả Hùng và Mạnh cùng xông vào đánh anh V. Nguyễn Văn Mạnh đã dùng chân đá anh V. ngã đập đầu vào cạnh cống thoát nước và ngất đi. Lúc Hùng và Mạnh hành hung anh V., có một số người dân ở gần đó ra can ngăn và đưa anh V. vào Bệnh viện Đa khoa số 1 tỉnh Lào Cai cấp cứu. Do vết thương quá nặng, nên đến ngày 24-2, anh V. đã tử vong. Chứng kiến cảnh Hùng và Mạnh hành hung anh V., nhiều người dân rất căm phẫn hành vi coi thường tính mạng người khác của 2 đối tượng trên. Ngay sau khi xảy ra vụ hành hung, Công an thành phố Lào Cai đã ra lệnh bắt khẩn cấp 2 đối tượng Hùng và Mạnh để điều tra làm rõ.

Theo Phạm Sơn (Lào Cai Online)