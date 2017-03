Vạch mặt nhóm lừa đảo “chạy án”

Qua một người quen, họ gặp một người có tên là Hùng ở Đà Nẵng, người này nói rằng, có thể “chạy án” để C. thoát cảnh tù tội.

Tin lời, gia đình bà Dụng đã chạy vạy khắp nơi vay, mượn tiền chuyển cho Hùng. Nhưng khi đã nhận được số tiền 208 triệu đồng, 1 lắc vàng đeo tay (trị giá 4.200.000 đồng), thì Hùng lặn mất tăm, gọi vào số máy điện thoại di động của Hùng thì không liên lạc được. Biết đã bị lừa, gia đình làm đơn trình báo sự việc với Công an huyện Gio Linh...

Trung tá Hoàng Văn Sự, Đội trưởng Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an huyện Gio Linh, cho biết: Ngay sau khi nhận được đơn trình báo của bị hại, cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Trong quá trình điều tra, lực lượng Công an phát hiện vụ án có sự tham gia của nhiều đối tượng, song đối tượng chính trong vụ án được xác định là Nguyễn Phi Hùng (26 tuổi, trú phường Tam Thuận, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng). Tuy nhiên, lúc này hắn đã có dấu hiệu bỏ trốn...



Các đối tượng Nguyễn Phi Hùng, Nguyễn Đức Hùng, Hồ Thanh Lịch (từ phải qua trái).

Trước tình thế đó, Công an huyện Gio Linh nhanh chóng xác lập chuyên án, cử tổ công tác vào TP Đà Nẵng phối hợp cùng lực lượng Công an sở tại để truy bắt đối tượng. Đến cuối tháng 6/2013, đối tượng Nguyễn Phi Hùng sa lưới. Tại cơ quan Công an, bước đầu Hùng khai nhận, trong một lần ra Quảng Trị chơi vào đầu tháng 11/2012, qua một người bạn, Hùng gặp chị Võ Thị Cẩm Ly (là con gái của bà Dụng).

Qua nói chuyện, Hùng biết C., em trai của Ly bị Công an quận Hải Châu bắt giữ và đang chờ điều tra xử lý về hành vi “Tổ chức đánh bạc” nên nảy sinh ý định lừa đảo gia đình bà Dụng để lấy tiền. Để tạo lòng tin, Hùng cùng đồng bọn là Hồ Thanh Lịch (24 tuổi), Nguyễn Đức Hùng (44 tuổi) đều trú tại quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng, và một người tên là Hoàng, đã xây dựng và thực hiện “kịch bản lừa đảo”.

Được biết, Hùng là đối tượng đã có tiền án về tội “Lạm dụng chiếm đoạt tài sản” bị TAND quận Thanh Khê (Đà Nẵng) xử phạt 15 tháng tù cho hưởng án treo vào năm 2012. Khi thực hiện hành vi lừa đảo với gia đình bà Dụng, đối tượng này vẫn đang trong thời gian chấp hành án.

Với số tiền chiếm đoạt được, Hùng sử dụng để trả nợ, chia cho các đối tượng cùng tham gia và tiêu xài cá nhân. Vụ án hiện đang được Công an huyện Gio Linh tiếp tục điều tra làm rõ.



Theo Nguyễn Thành Nam (CAND)