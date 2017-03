Vãi đạn súng AK để giải cứu trùm ma túy

Theo cáo trạng, vào cuối tháng 8/2008 tại trạm soát vé huyện Chương Mỹ (Hà Nội), Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Công an bắt quả tang Nguyễn Phương Nga (34 tuổi, trú tại tổ 45 Khương Đình, Thanh Xuân, TP Hà Nội) vận chuyển 3 bánh heroin trên taxi từ Sơn La về Hà Nội. Mở rộng vụ án, cơ quan công an phát hiện đối tượng Bàn Văn Long (37 tuổi, ngụ tại huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La) chính là “ ông trùm” chuyên cung cấp ma túy trực tiếp cho nhiều đối tượng khác tạo thành đường dây mua bán trái phép chất ma túy từ Sơn La- Hòa Bình-Hà Nội- Hải Phòng- Quảng Ninh.



Qua công tác trinh sát, cơ quan điều tra xác định Long đã 21 lần mua bán trái phép chất ma túy với số lượng trên 67 bánh heroin. Cũng trong đường dây ma túy này, mới chỉ trong vòng 2 tháng cho đến khi bị bắt, bị can Nguyễn Phương Nga đã kịp 17 lần tham gia mua bán tổng cộng 62 bánh heroin.



Cơ quan chức năng xác định, trong đường dây này còn có 11 bị can khác đã trực tiếp và gián tiếp buôn bán và vận chuyển trái phép chất ma túy. Theo tài liệu thu thập được, cơ quan công an chứng minh đường dây này tổng cộng đã mua bán, vận chuyển 71 bánh, 7 cây, 8 chỉ heroin.



Khi tiến hành bắt giữ các đối tượng trên, lực lượng chức năng còn thu giữ được 3 khẩu súng AK báng gấp, 1 khẩu K59, 1 quả lựu đạn cùng nhiều viên đạn và dao kiếm. Trong quá trình công an bắt giữ và tiến hành khám xét nhà của bị can Sồng A Đùa, một đối tượng tham gia đường dây này, em trai của Đùa là Sồng A Chồng đã đuổi theo dùng súng AK bắn hàng chục viên đạn về phía xe ôtô của các chiến sỹ công an với ý định giải cứu cho anh trai mình.



Sau giải cứu không thành, bị can Chồng đã bỏ trốn lên rừng. Đến ngày 13/1, lực lượng chức năng phối hợp bao vây, bắt giữ Sồng A Chồng khi trong tay Chồng vẫn đang lăm lăm cầm khẩu súng AK với đạn đã lên nòng.





Theo Phúc Hưng (VTC News)