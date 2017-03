Vẫn chưa có câu trả lời thỏa đáng

Tuy nhiên, địa phương quản lý Bến xe Lam Hồng là tỉnh Bình Dương đến nay vẫn chưa có câu trả lời đối với các vụ việc mà Báo nêu.

Giám đốc Sở GTVT Bình Dương xác nhận các hạng mục của Bến xe Lam Hồng “xập xệ và kết cấu không đủ chuẩn”. Khi chúng tôi đưa thông tin chứng minh bến xe không đủ chuẩn, lãnh đạo Sở đã thừa nhận: “Đây là thông tin mới”.

Trước đó, Phó Giám đốc Sở GTVT Đàm Trọng Cường đã có công văn báo cáo sai sự thật với Cục Đường bộ Việt Nam và UBND tỉnh Bình Dương, cho rằng: Bến xe Lam Hồng đạt chuẩn và không có vụ việc lộn xộn.

Công văn của Ban biên tập Báo Pháp Luật TP.HCM được gửi chuyển phát nhanh đến giám đốc Công an tỉnh Bình Dương từ ngày 15-7 nhưng đến nay chúng tôi chưa nhận được sự phản hồi. Chánh văn phòng Công an tỉnh Bình Dương cho biết: Một số vụ việc hình sự liên quan đến Bến xe Lam Hồng đã được xử lý. Tuy nhiên, hai nạn nhân Nguyễn Quang Anh và Nguyễn Đình Trung bị thương tật trên 11% do Hải “bến” và đàn em gây ra cho biết đơn tố cáo của họ vẫn chưa được trả lời từ gần hai năm qua.

Bên cạnh đó là hàng loạt vụ lộn xộn, mất trật tự trị an ở đây. Công an huyện Dĩ An cũng từng xác nhận tình trạng này bằng một công văn gửi cho Sở GTVT Bình Dương vào đầu năm 2008 để yêu cầu chấn chỉnh. Tuy nhiên cho đến ngày hôm qua (21-7), nhiều nhà xe cho biết họ đang bị bọn “đầu gấu” đe dọa đập xe, đập người vì dám cung cấp thông tin cho báo chí.

Báo Pháp Luật TP.HCM rất mong lãnh đạo tỉnh và các cơ quan chức năng tỉnh Bình Dương mà Báo đã liên hệ sớm có lời phúc đáp với bạn đọc.

Tại Quảng Bình, chiều qua, ông Trương An Ninh, Phó Chủ tịch UBND huyện Lệ Thủy, cho biết: Thực hiện chỉ đạo của tỉnh, huyện đã lập tổ kiểm tra hiện tượng “cơm tù” ở quán Khánh Hòa mà Báo phản ánh. Tuy nhiên, kết quả xác minh bước đầu cho thấy chưa đủ cơ sở kết luận. Ông thừa nhận tổ kiểm tra (do trưởng công an huyện phụ trách) chỉ tiếp xúc với ba nhà xe ghé ăn tại quán này ở thời điểm sau khi Báo đăng và tiếp xúc với một người dân làm nghề vá lốp ôtô gần đó. Về những nạn nhân và nhà xe mà Báo đã phản ánh, ông Ninh cho biết tổ kiểm tra chưa có điều kiện tiếp cận, có thể thời gian tới sẽ nhờ Báo cung cấp thông tin.