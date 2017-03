Vẫn chưa rõ nghi phạm có bị tâm thần không

Liên quan đến vụ “Kẻ lạ mặt đâm dao vào đầu bé trai 11 ngày tuổi” xảy ra ở BV Đa khoa tỉnh Vĩnh Long rạng sáng 8-8, cuối giờ chiều 10-8, trao đổi với chúng tôi, Thượng tá Trần Văn Vụ, Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long, cho biết: “Cơ quan CSĐT đã ra các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam bốn tháng đối với Nguyễn Thị Vân để điều tra về hành vi giết người. VKS cùng cấp đã phê chuẩn và cơ quan chức năng đã tiến hành tống đạt các quyết định khởi tố và lệnh tạm giam trên ngay tại BV Đa khoa tỉnh Vĩnh Long - nơi bị can đang được theo dõi sức khỏe”.

Cùng ngày, tại cuộc họp báo về vụ án trên, Đại tá Phạm Văn Ngân - Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long cho hay Nguyễn Thị Vân (51 tuổi, ngụ ấp Tân Lễ, Tân Trung, Mỏ Cày Nam, Bến Tre) là người dùng dao đâm vào đầu cháu Dương Minh Phát (11 ngày tuổi), con chị Võ Thị Hồng Duyên (ngụ huyện Vũng Liêm, Vĩnh Long).

Đại tá Ngân khẳng định: “Hoàn toàn không có mối quan hệ và mâu thuẫn giữa đôi bên”. Theo ông Ngân, Vân chỉ khai ngày 3-8 có tổ chức đám hỏi cho con trai. Tại đây, nghe dư luận xì xầm phía đàng gái nói Vân bị tâm thần, vì thế bà sui không ngồi chung bàn với Vân. Từ đó Vân mặc cảm, buồn phiền. Khi ở trong phòng của BV ngủ nhờ, Vân nhớ đến chuyện trên, từ đó nảy sinh việc giết cháu bé để gia đình cháu bé sẽ trả thù.

Về con dao gây án, Đại tá Ngân cho hay đây là con dao bầu mà Vân đã mượn của người hàng xóm tên T. để về mổ heo đem quay lo đám hỏi cho con trai rồi mang theo luôn.

Trước thông tin đồn rằng khi mới bị bắt Vân có nói lớn tiếng là được thuê 30 triệu đồng để ra tay với cháu bé, Đại tá Ngân khẳng định đến thời điểm hiện nay kết quả điều tra ban đầu chưa có cơ sở chứng minh mục đích Vân giết thuê.

Liệu Vân có bị tâm thần hay không? Trả lời câu hỏi này, Đại tá Ngân nói: “Quá trình xác minh, điều tra ban đầu cho thấy hiện tại chưa có cơ sở để xác định Nguyễn Thị Vân bị tâm thần. Kết quả xác minh tại địa phương nơi cư trú cũng không thể hiện nghi phạm bị bệnh tâm thần mà chỉ có thông tin là gần đây nghi phạm thường hay cáu gắt, có chửi bới hàng xóm”.

Trong khi đó, ông Ngô Văn Chiến - Trưởng ấp Tân Lễ 2, xã Tân Trung (huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre) - nơi Vân cư ngụ lại cho biết Vân có biểu hiện tâm thần, thường xuyên đi lang thang, nói nhảm, chửi bới, địa phương có yêu cầu gia đình đưa Vân đi khám bệnh nhưng gia đình Vân nghèo nên không đi.

Về vấn đề này, trao đổi với chúng tôi tối 10-8, TS-BS Hồ Thị Thu Hằng - Phó Giám đốc BV Đa khoa tỉnh Vĩnh Long cho biết trong ngày BV đã triệu tập hội đồng gồm bốn bác sĩ của BV Tâm thần Vĩnh Long, khoa Tâm thần của BV thực hiện hội chẩn sức khỏe đối với Nguyễn Thị Vân. Bước đầu, hội đồng kết luận sơ bộ Vân có thể bị chứng rối loạn hành vi ở người lớn. TS-BS Hằng cũng cho hay phía BV cần theo dõi thêm, ngày 11-8 BV phối hợp với bác sĩ của BV Tâm thần Vĩnh Long và thêm bác sĩ chuyên khoa ngoại thần kinh từ BV Đa khoa Trung ương Cần Thơ để tiến hành hội chẩn lần cuối cùng. “Trên cơ sở đó, hội đồng có kết luận chính thức” - TS-BS Hồ Thị Thu Hằng nói.