Vẫn chưa tìm được tung tích nạn nhân vụ “giao cấu với xác chết”

Công an huyện Ứng Hòa đang tìm tung tích nạn nhân nữ giới có đặc điểm: Khoảng 25-35 tuổi, cao 1m58, thể trạng trung bình, tóc đen cắt ngắn, nốt ruồi có lông đen ở dưới mép phải khoảng 2,2 cm; nạn nhân mặc quần bò màu xanh, áo vét dài tay màu nâu, bên trong mặc áo phông dài tay, cổ bèo, thân áo màu đen, cổ và hai cánh tay có hoa văn màu trắng đen. Ai là thân nhân của người phụ nữ có đặc điểm trên hoặc là họ hàng thân thích biết thông về gia đình của người phụ nữ này, đề nghị hãy liên hệ về Công an huyện Ứng Hòa theo số: 04.3882410 - 0983026789 gặp Trung tá Nguyễn Thành Trung, Phó Trưởng công an huyện Ứng Hòa hoặc liên hệ về Đội Trọng án 2, Phòng PC 45 Công an TP Hà Nội số 7 Thiền Quang, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội để phối hợp giải quyết.