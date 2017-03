Vận chuyển 3 bánh heroin gặp CSGT nhảy xuống sông chạy trốn

Hai đối tượng bị bắt giữ là: Phạm Bá Chấp (SN 1987), ở bản Nhài, xã Sơn Điện, huyện Quan Sơn và Nguyễn Văn Hậu, ở xã Thọ Hải, huyện Thọ Xuân.

Hai đối tượng Chấp và Hậu tại cơ quan công an.

Trước đó, vào khoảng 10h20 ngày 15/9, trong khi đang làm nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại tuyến đường ra vào khu vực lễ hội Lam Kinh Tổ tuần tra CSGT đã phát hiện Phạm Bá Chấp điều khiển xe máy vi phạm Luật giao thông.

Khi bị lập biên bản vi phạm, Chấp đã đặt vấn đề hối lộ tổ công tác 300.000đ nhưng bị tổ công tác từ chối, đồng thời kiên quyết kiểm tra xe để lập biên bản tạm giữ phương tiện.

Qua kiểm tra phát hiện 3 bánh heroin do tên Chấp đã giấu vào một chiếc áo khoác trong cốp xe. Lợi dụng tổ công tác đang kiểm tra xe, Chấp đã bỏ chạy vào rừng rồi nhảy xuống sông Chu bơi tẩu thoát.

Công an huyện Thọ Xuân đã báo cáo Giám đốc Công an tỉnh để phối hợp với Phòng CSĐT tội phạm về ma túy, Công an tỉnh lập án truy xét. Sau 2 ngày đêm kiên trì truy bắt, được sự giúp đỡ của nhân dân và chính quyền địa phương, đến 9h sáng ngày 18/9, Công an huyện Thọ Xuân và phòng CSĐT tội phạm về ma túy đã bắt gọn tên Chấp khi tên này đang trên đường tẩu thoát sang nước ngoài.

Đấu tranh, mở rộng vụ án, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy đã bắt khẩn cấp đối tượng Nguyễn Văn Hậu, là đối tượng mà tên Chấp đã mang 3 bánh Heroin nói trên từ Lào về bán cho tên này. Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, mở rộng.

Theo Trần Lê (Dân trí)