Vận chuyển 6 bánh heroine, bắn công an

9h ngày 17-2 Trung tá Võ Duy Bình - Phó Thủ trưởng cơ quan CSĐT Công an thị xã Thái Hòa, Nghệ An cùng tổ tuần tra kiểm soát giao thông Công an thị xã Thái Hòa làm nhiệm vụ tại km 38+500, phát hiện hai thanh niên ngồi trên xe máy BKS: 16K9 - 6798 có biểu hiệu nghi vấn nên đã ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra.

Quá trình kiểm tra, tổ công tác thấy đối tượng ngồi sau ôm một bọc nilon màu đen có hành vi không bình thường nên yêu cầu được kiểm tra bọc nilon này. Bị yêu cầu kiểm tra, đối tượng ôm bọc nilon rút trong người một khẩu súng, bắn thẳng vào người đồng chí Bình. Rất may, viên đạn không nổ. Lập tức, đối tượng cầm súng bị lực lượng công an khống chế, đối tượng còn lại lợi dụng lộn xộn chạy thoát. Tại trụ sở Công an thị xã Thái Hòa, đối tượng bị bắt khai tên là Trần Sỹ Long (SN 1976), trú quán tại phường Thượng Lý, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng. Tang vật thu được tại hiện trường gồm: 1 bọc nilon màu đen chứa 6 bánh heroine, 1 khẩu súng K54 có 4 viên trong băng và 1 viên đã lên nòng nhưng không nổ. Cơ quan công an đang tiếp tục điều tra vụ việc. Theo Danh Thắng (ANTĐ)