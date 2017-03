Vận chuyển 70kg thuốc nổ thuê cho "vàng tặc"

Ngày 11/12, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Nam (PA92) vừa tiếp nhận thụ lý điều tra mở rộng vụ một đối tượng vận chuyển 70kg thuốc nổ lên các bãi vàng, từ cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bắc Trà My.

Sáng 13/11, Nguyễn Văn Hoàng (35 tuổi, trú thôn 2, xã Tiên Lộc, huyện Tiên Phước) nhận chở thuê 2 bao lát chứa 70kg thuốc nổ cho một người đàn ông (không rõ địa chỉ) từ huyện Tiên Phước lên các bãi vàng khai thác trái phép ở thôn 2, xã Trà Bui, huyện Bắc Trà My với giá 1 triệu đồng.

Khi đang trên đường vào bãi vàng, lực lượng Công an xã Trà Bui trên đường tuần tra đã phát hiện, bắt giữ. Sau đó, Công an huyện Bắc Trà My đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Hoàng.





Theo Hạ Vy (CAND)