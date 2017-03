Trong khi làm nhiệm vụ tại khu vực ngã tư Mỹ Sơn, phường Vĩnh Trại, TPLạng Sơn, tổ công tác Phòng điều tra An ninh, Công an tỉnh Lạng Sơn đã phát hiện một người đàn ông mang theo thùng đựng máy sưởi điện nhưng có biểu hiện không bình thường.

Tổ công tác đã yêu cầu người đàn ông đó xuất trình giấy tờ và cho kiểm tra hàng hóa bên trong thùng máy sưởi điện. Người đàn ông chần chừ mãi mới chịu mở vỏ thùng máy sưởi điện.

Bên trong vỏ thùng đó có một máy sưởi điện và 49,5 triệu đồng tiền polymer loại mệnh giá 50.000 đồng, nhưng đó là tiền giả.

Người đàn ông này khai tên là Nguyễn Gia Lợi, trú tại số 36 đường Cát Cụt, TP Hải Phòng. Do hám lời, nên Nguyễn Gia Lợi đã nhận lời vận chuyển gần 50 triệu đồng tiền giả từ Lạng Sơn về Hải Phòng cho một đối tượng nữ.

Ngày 10-1, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Lạng Sơn đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Danh Lợi về hành vi mua bán, vận chuyển tiền giả.

Theo Tuấn Anh (ANTĐ)