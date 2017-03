Vận chuyển hàng trăm dụng cụ kích dục bằng máy bay

Ngày 27-7, nguồn tin của Báo Người Lao Động cho biết công an huyện Sóc Sơn (Hà Nội) vừa phối hợp với Trung tâm an ninh hàng không phát hiện một lô hàng thuộc danh mục cấm vận chuyển trên phương tiện hàng không.



Cụ thể, vào ngày 24-7, lực lượng liên ngành trên đã kiểm tra và phát hiện một lô hành lý có 230 dụng cụ kích dục được vận chuyển từ Hà Nội vào TP HCM tiêu thụ.



Ngay sau đó, chủ nhân của lô hành lý trên được làm rõ là Hồ Văn Dũng (SN 1981, ở huyện Sóc Sơn, Hà Nội).



Lực lượng công an đã lập hồ sơ xử lý.





