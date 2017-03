Vận chuyển ma túy lấy tiền cho chồng cá độ World Cup

Với thủ đoạn nhét 3 bánh herroin vào trong vỏ hộp bánh sữa Mộc Châu và để xen lẫn trong túi đựng đồ, nhưng Tạ Lan Hương đã không che mắt được lực lượng Công an Mộc Châu (Sơn La).



Vụ việc vừa được Đội cảnh sát điều tra về tội phạm ma túy Công an huyện Mộc Châu phối hợp với PC47 Công an Sơn La phát hiện, bắt giữ lúc 8h sáng 15/6. Tang vật bao gồm 3 bánh heroin, 1.000 USD, 10 triệu đồng tiền Việt Nam và 2 điện thoại di động.





Hai đối tượng Hương và Quy tại cơ quan công an

Theo lời khai của Tạ Lan Hương (sinh năm 1964, trú tại Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội), tối ngày 14/6 Hương bắt xe khách lên địa phận xã Lóng Luông (huyện Mộc Châu) để nhận ma túy chuyển thuê về Hà Nội.



Sáng sớm ngày 15/6, sau khi nhận 3 bánh heroin theo thỏa thuận, Hương bắt xe khách 26K-6878 lên đường về Hà Nội, đến địa phận Km150, Quốc lộ 6 thì bị phát hiện bắt giữ.



Khi thấy lực lượng chức năng dừng xe, Hương đã đẩy túi đồ đựng heroin ra xa ghế ngồi và nhất mực không nhận. Tuy nhiên, trước những chứng cứ chính xác từ quá trình trinh sát của lực lượng chức năng, Hương đã phải cúi đầu nhận tội.



Một chi tiết khá thời sự được Hương “vận dụng” khi trả lời điều tra viên, đó là đi vận chuyển ma túy lấy tiền cho chồng. “Chồng em vừa bị “sập” cá độ bóng đá tháng trước. Bây giờ vào mùa World cup không biết lấy tiền ở đâu cho anh ấy” - Hương nói.



Trước lúc bắt Tạ Lan Hương khoảng hơn 1 giờ, cũng tại địa điểm trên, tổ công tác công an huyện Mộc Châu và PC47 Công an Sơn La khi kiểm tra xe khách 26K-2879 chạy tuyến Mộc Châu – Thái Bình đã bắt giữ Lê Văn Quy (sinh năm 1967, trú tại chợ trung tâm, phường Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ, Điện Biên) đang cất giấu trong người 3 cây heroin.



Quy khai là đối tượng nghiện ma túy và bị nhiễm HIV, tối ngày 14/6 lên Mộc Châu để kiếm “hàng”. Sau một đêm lần mò và ngủ rừng tại khu vực bản Lóng Luông, xã Lóng Luông, Quy gặp một người và mua được số ma túy nói trên với giá 22 triệu đồng.