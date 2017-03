Ngày 8/9, cơ quan CSĐT- Công an huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Bùi Văn Hùng, 49 tuổi, trú tại thôn Đông Hà, xã Đông Xá, huyện Vân Đồn về tội tàng trữ trái phép vật liệu nổ.



Trước đó, tại cảng Cái Rồng, thuộc huyện Vân Đồn, Đội CSĐT tội phạm – Công an huyện sở tại đã bắt quả tang Hùng đang vận chuyển trái phép 100 kíp nổ, 12kg thuốc nổ và 5m dây cháy chậm. Tại cơ quan Công an, Hùng khai mua số vật liệu nổ trên của một người lạ mang về đánh bắt hải sản.



Hiện, Công an huyện Vân Đồn đang hoàn chỉnh hồ sơ xét xử đối tượng theo quy định pháp luật





Theo S.Cấm (CAND)