Vẫn còn 6-7 đợt nắng nóng gay gắt

Chưa có nắng nóng đến 45°C ThS Lê Thị Xuân Lan, Phó phòng dự báo Đài Khí tượng thủy văn Nam bộ cho biết: Chưa có chuyện nắng nóng đến 45°C tại nước ta, chỉ có đợt nóng cao nhất vào năm 2007 tại một vài tỉnh miền Trung nắng nóng gần 42°C. Nhiệt độ thời tiết phải được xác định theo tiêu chuẩn của khí tượng với cùng những tiêu chuẩn giống nhau, vị trí đo phải cách mặt đất 2m và được thực hiện trong lều khí tượng. Quy sức nóng trên mặt bê tông, nhựa đường… thành thời tiết nắng nóng đến 45°C là không chính xác, thiếu khoa học, gây hoang mang cho nhiều người. Riêng khu vực Nam bộ, do đợt mưa to vừa kết thúc nên nhiệt độ tăng vài độ gây cảm giác nắng nóng cao. Nhiệt độ cao nhất tại TPHCM, Biên Hòa… trong những ngày qua khoảng 35°C nhưng do trời quang mây, nắng chói chang kéo dài nhiều giờ trong ngày nên gây cảm giác nóng bức, mệt mỏi. Dự báo từ hôm nay, thời tiết sẽ bắt đầu dịu lại ở miền Bắc, miền Trung. Phía Đông quần đảo Trường Sa có đợt áp thấp đang mạnh lên trong vài ngày tới, gió Tây Nam phát triển gây mưa tại các tỉnh Nam bộ. Sau những ngày nắng nóng, từ hôm nay, thời tiết Nam bộ sẽ chuyển xấu vì mưa dông, sét đánh, gió giật. Dự báo miền Trung tiếp tục còn vài đợt nắng nóng, cao điểm nhất là vào tháng 7. T.HÀ