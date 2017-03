Vận động thành công hai đối tượng truy nã đặc biệt ra đầu thú

Hai đối tượng nói trên là Phan Văn Phúc (SN 1986, trú thị trấn Đức Thọ) và Lê Văn Dũng (SN 1989, trú TP Hà Tĩnh).









Trước đó, theo CQĐT Công an Hà Tĩnh, vào đầu tháng 2/2011, do mâu thuẫn cá nhân, Phúc và Dũng cùng với 6 đối tượng khác đã mang theo 8 dao và đeo khẩu trang bịt mặt đến quán Dinh An (TP Hà Tĩnh) gây gổ, đánh Đào Hữu Tình (trú tại xã Đức Tùng, huyện Đức Thọ). Bị tấn công bất ngờ, Tình cố chạy ra đến vòng xuyến đường Phan Đình Phùng thì bị ngã. Phúc cùng 7 đối tượng đuổi theo dùng dao chém nhiều nhát vào tay, chân, vai, đầu gối Tình. Chỉ đến khi Tình ngất lịm, các đối tượng mới bỏ đi.Đào Hữu Tình được người đi đường đưa vào Bệnh viện đa khoa Hà Tĩnh cấp cứu. Giám định ban đầu của cơ quan chức năng, Đào Hữu Tình bị thương tích hơn 11%.Công an thành phố Hà Tĩnh đã lập chuyên án và nhanh chóng tìm ra các hung thủ, bắt được 3 tên gồm: Trần Văn Thọ, Trần Cảnh Đắc và Nguyễn Hùng Kỳ... còn Phan Văn Phúc, Lê Văn Dũng đã cùng một số tên khác nhanh chân bỏ trốn.Thượng tá Nguyễn Thế Nam, Trưởng công an TP Hà Tĩnh cho biết, trong dịp Tết âm lịch vừa qua, khi biết Phúc và Dũng bí mật trốn về quê ăn Tết, Công an thành phố Hà Tĩnh đã liên lạc với gia đình để vận động hai đối tượng ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Được gia đình và công an thành phố Hà Tĩnh khuyên can, vận động hai đối tượng trên đã đến đầu thú.Cũng theo Thượng tá Nam, Phúc và Dũng là hai trong số 6 đối tượng bị truy nã được công an thành phố vận động ra đầu thú thành công trong vòng hai tháng vừa qua.Theo Văn Dũng (Dân trí)