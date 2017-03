Vấn nạn "cò mồi" tại sân bay Nội Bài

Vụ việc hành hung làm trọng thương 3 nhân viên an ninh hàng không làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự tại khu vực này vào rạng sáng 7-1 chỉ là một trong số hàng loạt những vi phạm đó…

Gọi côn đồ đến truy sát nhân viên an ninh hàng không

Sáng 7-1, sau khi nhận được thông tin về việc có hàng chục đối tượng côn đồ tấn công gây thương tích cho 3 nhân viên an ninh hàng không tại cảng hàng không miền Bắc - Nội Bài, chúng tôi đã có mặt tại khu vực này để rõ vấn đề trên.

Công tác an ninh tại sân bay quốc tế Nội Bài phải được xiết chặt

Anh Phạm Quý Vũ, Đội trưởng Đội An ninh cơ động sân bay Nội Bài (thuộc Công ty Dịch vụ an ninh hàng không Nội Bài) cho biết: Khoảng 1 giờ 30 phút ngày 7-1, trong lúc đang ngủ ở gia đình tại nhà riêng trong khu tập thể sân bay, anh bỗng nghe thấy tiếng gọi cửa cùng nhiều lời chửi bới phía ngoài nhà anh.

Do đã nhiều lần gặp phải tình huống này, nhận thấy điều chẳng lành sẽ đến nên anh liền điện thoại tới anh Huy, Đội phó Đội An ninh cơ động cùng một số nhân viên an ninh hàng không và Đồn Công an sân bay quốc tế Nội Bài đề nghị đến ngăn chặn những hành động quá khích của số đối tượng trên.

Tuy nhiên, khi những nhân viên này tới nơi thì bị các đối tượng trên quay sang tiếp tục chửi bới và lăng mạ. Đặc biệt côn đồ hơn, một đối tượng trong nhóm đã gọi điện thoại cho một ai đó. Và chỉ ít phút sau, khoảng 20 đối tượng lạ mặt đi trên nhiều xe máy, ôtô kéo đến khu vực nhà anh Vũ. Sau khi xuống xe, những đối tượng này đã sử dụng gạch, gậy gỗ tấn công tới tấp vào các nhân viên an ninh hàng không…

Mặc dù được trang bị công cụ hỗ trợ nhưng do số đối tượng gây rối đông, hung hãn nên lực lượng an ninh hàng không đã không thể chống trả. Sau khi truy sát, gây thương tích nặng cho các nhân viên an ninh hàng không, nhóm đối tượng trên đã lên xe bỏ trốn.

Hai nhân viên của Đội An ninh cơ động là anh Nguyễn Quang Toán và Nguyễn Anh Tuấn bị chấn thương nặng ở vùng đầu và mặt phải đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện 198. Riêng nhân viên Lương Xuân Mạnh bị nhẹ hơn, sáng 7-1 cũng đã phải nhập viện để chụp chiếu, kiểm tra sức khỏe.

Tiếp xúc với chúng tôi, anh Phạm Quý Vũ cho biết: Trong thời gian qua, anh và gia đình thường xuyên bị các đối tượng côn đồ tìm đến nhà chửi bới, đe dọa. Liên quan đến vụ việc xảy ra vào rạng sáng 7-1, trước đó tối 6-1, khi đi uống cà phê gần nhà, anh đã bị hai đối tượng cầm đầu vụ việc trên đe dọa, chửi bới. Những đối tượng này đặt ra yêu cầu lực lượng an ninh hàng không phải "tạo điều kiện" cho những lái xe dù, "cò mồi" vào trong khu vực nhà ga để tìm khách.

Anh Vũ cũng cho biết: Tình trạng các đối tượng côn đồ đe dọa, hành hung nhân viên an ninh hàng không diễn ra rất bức xúc. Tính từ năm 2008 đến tháng 1-2010, tại đây đã xảy ra 19 vụ tấn công nhân viên làm nhiệm vụ. Trao đổi với chúng tôi, Đồn Công an sân bay quốc tế Nội Bài cho biết: Liên quan đến vụ việc này, hiện Công an huyện Sóc Sơn (Hà Nội) đã vào cuộc và đang điều tra, làm rõ.

Nguyên nhân xuất phát từ việc lực lượng an ninh hàng không xử lý mạnh "cò mồi"

Chiều 7-1, phóng viên đã làm việc với đại diện Công ty Dịch vụ an ninh hàng không Nội Bài về vụ việc trên. Đại diện đơn vị này cho biết: Liên quan đến vụ việc trên, hiện 2 nhân viên vẫn đang bị thương nặng phải điều trị, chưa có kết quả chấn thương chính xác. Một nhân viên khác bị nhẹ hơn nhưng cũng đã phải nhập viện để chụp chiếu.

Đơn vị này cho biết nguyên nhân dẫn đến vụ việc trên là do thời gian qua, lực lượng an ninh hàng không đã trấn áp mạnh đối với tất cả các loại "cò mồi" taxi, khách sạn… trong vài tháng gần đây. Việc nhân viên an ninh hàng không bị các đối tượng "cò mồi" chửi bới, đe dọa, tấn công… liên tục xảy ra trong thời gian gần đây.

Được biết thời gian vừa qua, khi lượng khách quốc tế đến Việt Nam gia tăng thì tình trạng "cò mồi", lừa đảo khách du lịch tại sân bay quốc tế Nội Bài cũng trở nên rất phức tạp. Những đối tượng này thường liên kết với nhau thành các "mắt xích" để mồi chài hành khách du lịch khi họ vừa xuống sân bay, nhằm lừa đảo. Tình trạng này đã khiến cho khách du lịch rất bức xúc, nhiều doanh nghiệp kinh doanh lữ hành liên tục kêu cứu.

Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch TP Hà Nội đã có công văn gửi Công an TP Hà Nội, Cụm cảng hàng không sân bay Nội Bài đề nghị xử lý tình trạng lừa gạt khách du lịch tại sân bay quốc tế Nội Bài.

Trong đó nhấn mạnh Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Hà Nội nhận được nhiều văn bản của một số doanh nghiệp lữ hành trên địa bàn, phản ánh tình trạng hiện nay tại sân bay quốc tế Nội Bài xuất hiện các lái xe "dù" mạo danh tên hãng lữ hành lừa đón khách rồi ép họ trả tiền với giá rất cao, đồng thời đưa một số người mạo danh hướng dẫn viên du lịch của doanh nghiệp để đón, đưa khách đến những khách sạn, địa điểm lưu trú không đúng theo yêu cầu của du khách đã ký với doanh nghiệp. Sau đó đòi khách trả với giá cao bất thường.

Nhiều khách du lịch quốc tế đến sân bay Nội Bài đã bị các đối tượng này lừa lấy tiền, khiến khách du lịch rất lo lắng khi đến Hà Nội - Việt Nam thông qua Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài.

Hiện tượng trên đã gây ảnh hưởng không tốt đến hình ảnh hòa bình thân thiện, điểm đến an toàn hấp dẫn của Thủ đô Hà Nội nói riêng và của cả Việt Nam nói chung. Đặc biệt trong giai đoạn này, chính quyền địa phương và nhân dân TP Hà Nội đang nỗ lực chuẩn bị chào đón du khách và bạn bè quốc tế đến thăm Hà Nội nhân dịp tổ chức Năm Du lịch quốc gia 2010 tại Hà Nội và Đại lễ 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội.

Trước thực trạng trên, từ tháng 7-2009, Công ty Dịch vụ an ninh hàng không Nội Bài đã tăng cường các biện pháp an ninh trật tự nhằm ngăn chặn đối tượng "cò mồi" khách tại các sảnh công cộng - Nhà ga hành khách T1. Thắt chặt công tác xử lý vi phạm ngăn chặn đối tượng "cò mồi" bắt khách tại các sảnh công cộng, nhà ga hành khách T1.

Để ngăn chặn các đối tượng "cò mồi" thâm nhập, lực lượng an ninh hàng không đã đóng bớt 14 cửa ra vào, chỉ mở 10 cửa và tại đây đều bố trí nhân viên an ninh hàng không chốt chặn 24/24 giờ. Sự gia tăng các biện pháp an ninh tại đây đã khiến vấn nạn "cò mồi" giảm tới 80%-90%. Nhiều đối tượng đã bị lực lượng an ninh hàng không nhận mặt, ngăn chặn nên không thể thâm nhập vào khu vực đón khách, sảnh để hoạt động được…

Chính vì thế mà các đối tượng "cò mồi" tại khu vực này đã phản ứng quyết liệt. Tình trạng chửi bới, đe dọa thậm chí còn hành hung nhân viên an ninh hàng không liên tục xảy ra. Trước khi vụ việc này xảy ra, hồi 18 giờ ngày 22-12-2009 tại khu tập thể sân bay quốc tế Nội Bài, một số đối tượng đi trên xe ôtô 7 chỗ ngồi đã đến nhà anh Nguyễn Ngọc P., đang công tác tại Cụm cảng hàng không Nội Bài để uy hiếp đe dọa.

(Còn nữa)

Một số vụ chống đối, đe dọa nhân viên an ninh hàng không Nội Bài 1. Vào hồi 12 giờ 20 phút ngày 3-5-2008, trong lúc làm nhiệm vụ bảo vệ chuyến bay chuyên cơ VN214 (chặng bay SGN-HAN), anh Tuệ - nhân viên của Tổ Khẩn nguy, Đội An ninh cơ động đã bị Khổng Minh Duy Hùng, 19 tuổi, trú tại huyện Sóc Sơn (Hà Nội) điều khiển xe môtô 29U-99… đâm thẳng vào người… 2. Ngày 30-8-2008, anh Trần Đức Thanh, nhân viên Đội An ninh cơ động đang làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự tại khu vực sân đỗ ôtô thì bị một lái xe taxi không chấp hành việc thu phí đâm thẳng vào người. Thậm chí sau đó, lái xe còn bẻ lái hất anh Thanh xuống đường. 3. Tối 22-12-2009, một số đối tượng trú tại huyện Sóc Sơn (Hà Nội) đã sử dụng xe ôtô loại 7 chỗ ngồi đến nhà anh Nguyễn Ngọc Ph., nhân viên Đội An ninh cơ động để uy hiếp đe dọa. Nguyên nhân trước đó là do anh cùng đồng nghiệp nhắc nhở nhiều đối tượng "cò mồi" hoạt động quanh khu vực sân bay.

Theo XUÂN LUẬN-TRẦN HUY (Công An Nhân Dân)