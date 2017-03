'Vàng tặc' đổ xô đến hòn Hàn cầu may

Sau nhiều đợt truy quét quyết liệt từ phía cơ quan chức năng huyện Tây Hòa (tỉnh Phú Yên), tình trạng khai thác vàng trái phép trên địa bàn huyện trở nên tạm lắng trong một thời gian. Tuy nhiên hơn hai tuần nay, tại khu vực Hòn Hàn (đồi 221), thuộc thôn Thành An, xã Sơn Thành Đông (huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên) lại tiếp tục tái diễn tình trạng khai thác vàng với mức độ hết sức nghiêm trọng.

Sáng 12/6, trong khi “đột kích” vào khu vực này, PV đã tận mắt chứng kiến khung cảnh khai thác không khác gì một công trường đồ sộ, quy mô. Theo ghi nhận của chúng tôi, do vắng bóng lực lượng chức năng gác chốt, nên tại khu vực này, luôn luôn có hàng tốp “vàng tặc” tự do lên xuống núi để khai thác, vận chuyển vàng trái phép. Vừa thấy mặt chúng tôi, tưởng đội kiểm tra liên ngành, hàng trăm “vàng tặc” đã vứt bỏ dụng cụ tháo chạy…

Tại khu vực rộng khoảng hơn 4ha của Hòn Hàn, trước đây còn khá nhiều cây cối giờ đã trở nên trơ trọc và bị băm nát gần như hoàn toàn bởi hàng trăm hầm khai thác vàng có độ sâu từ 5 – 10 mét, mỗi hầm cách nhau khoảng 5m2.

Nhiều hầm được đào hết sức quy mô với hệ thống ròng rọc, máy thông gió, các cửa thoát hiểm dọc ngang chằng chịt… không khác gì một công sự giao thông ngầm kiên cố.

Được biết dân khai thác vàng ở đây hầu hết là dân “Bắc Thái” (Thái Nguyên) và dân địa phương thuộc các huyện Tây Hòa, Sơn Hòa, Sông Hinh. Các “vàng tặc” sử dụng hóa chất độc hại và cả thuốc nổ để phục vụ cho việc khai thác. Để bảo vệ mình, bên người các “vàng tặc” luôn trữ sẵn dao, mã tấu để sẵn sàng can thiệp khi “có biến”.

Ông Nguyễn Thanh Phương, Trạm Phó Trạm thủy nông kênh nam (thuộc Công ty TNHH một thành viên thủy nông Đồng Cam Phú Yên), cho biết, nếu không kịp thời ngăn chặn tình trạng khai thác vàng trái phép thì trong mùa mưa năm nay một lượng đất, đá lớn từ trên đồi 221 sẽ theo dòng nước trôi xuống kênh chính nam và thượng lưu đập đầu mối Đồng Cam ảnh hưởng đến an toàn công trình và việc cấp nước tưới cho các cánh đồng thuộc huyện Đông Hòa, Tây Hòa và một phần TP Tuy Hòa, Phú Yên. Ngoài ra bãi vàng này sẽ trở thành điểm nóng về an ninh trật tự, an toàn lao động cũng như thu hút nhiều tệ nạn xã hội khác.

Theo UBND xã Sơn Thành Đông (huyện Tây Hòa), bãi vàng Hòn Hàn đã có từ lâu, huyện Tây Hòa cùng các cơ quan chức năng của tỉnh nhiều lần tổ chức truy quét nhưng mọi việc vẫn “đâu lại vào đấy”. Hiện nay, UBND xã đang nắm tình hình để nhanh chóng đề nghị UBND huyện can thiệp, giải quyết.

* Trong một diễn biến khác, trước đó, Phòng Tài nguyên và Môi trường TP Tuy Hoà nhận được rất nhiều tin báo của người dân về việc ông Huỳnh Đức Thuần (trú tại khu phố 4, phường Phú Thạnh) tự ý xay, đãi đất gây ô nhiễm môi trường và tiếng ồn tại khu dân cư. Ngay sau đó, Phòng Tài nguyên và Môi trường TP Tuy Hoà đã phối hợp với UBND phường Phú Thạnh tiến hành kiểm tra, phát hiện và lập biên bản đình chỉ hoạt động đối với ông Huỳnh Đức Thuần vì đã xay, đãi vàng trái phép.

Tại nhà ông Thuần, tổ kiểm tra phát hiện một số bao đựng đất với khối lượng khoảng 4m3 cùng với một số dụng cụ xay, đãi vàng chuyên dụng như: mâm, sàng, máng…

Khi được hỏi xuất xứ và mục đích của những dụng cụ trên, ông Thuần “ú ớ” không trả lời được và đành thừa thừa nhận có mua “sái” (là đất có lẫn trong đó những hạt vàng cám nhỏ li ti) từ nơi khác chở về nhà để xay ra rồi dùng hóa chất để đãi lấy vàng.

Dù biết rõ việc làm mình là trái phép nhưng vì lợi lớn trước mắt, ông Thuần vẫn cố tình làm bất chấp việc nhà ông nằm giữa khu dân cư đông đúc, cách đường lớn chưa đầy 150 mét. Từ khi ông Thuần tiến hành xay, đãi vàng, môi trường sống của các hộ gia đình xung quanh bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Theo Hoàng Vân (VTC News)