Vào bệnh viện bắt cóc trẻ sơ sinh, giấu trong túi du lịch

Chiều ngày 28-8, Đại tá Trần Xuân Tuyết - Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình - cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình đã lập chuyên án để điều tra truy tìm thủ phạm bắt cóc một bé trai sơ sinh ngay tại Bệnh viện Phụ sản Thái Bình. Cơ quan điều tra cũng đã ra quyết định khởi tố vụ án chiếm đoạt trẻ em theo điều 120 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, khoảng 7 giờ 30 phút ngày 26-8 tại Bệnh viện Phụ sản Thái Bình, chị Vũ Thị Nga (SN 1976, trú tại xã Hồng Lý, huyện Vũ Thư, Thái Bình) bàng hoàng khi phát hiện con trai mới sinh của mình bị đánh cắp. Gia đình sản phụ Nga cùng nhân viên bệnh viện và lực lượng công an bủa đi tìm kiếm khắp nơi trong và ngoài bệnh viện trong nhiều giờ nhưng vô hiệu.

Đến 15 giờ cùng ngày, một đôi vợ chồng đi khám bệnh tại bệnh viện phát hiện cháu bé được giấu trong 1 chiếc túi xách du lịch, vất tại góc cầu thang máy tầng 3 của bệnh viện. Điều lạ lùng là sau khoảng thời gian 7 giờ bị bắt cóc, cháu bé vẫn không có biểu hiện bị đói, lả.

Chưa hết những nét bàng hoàng trên khuôn mặt, sản phụ Nga thuật lại, vào lúc 7 giờ 30 phút ngày 26-8, một cô y tá vào nói với chị cho bé đi tắm. Nhưng do mới cho con tắm trước không lâu nên chị Nga giữ cháu lại. Tuy nhiên, sau đó ít phút, một người đàn ông ở phòng bên cạnh lại ngó vào phòng hỏi: "Ai là Vũ Thị Nga thì cho cháu đi tắm" nên chị Nga nhờ mẹ mình đưa cháu bé đi tắm.

Khi bà ngoại bế cháu đến phòng tắm ở tầng 1, có một cô gái khoảng 20 tuổi mặc áo blouse yêu cầu bà đưa bé trai cho cô ta và nói khi tắm xong cho bé sẽ bế về tận phòng cho trả cho mẹ đẻ. Lát sau, chờ mãi không thấy y tá bế bé cháu về, bà ngoại liền hỏi một y tá ở phòng tắm thì nhận được câu trả lời: “Từ sáng đến giờ không tắm cho con của chị nào tên là Nga”. Đến lúc đó, gia đình chị Nga mới hốt hoảng đi tìm và báo với bệnh viện.

Ngay sau khi nhận được tin báo từ bệnh viện, đại tá Trần Xuân Tuyết đã trực tiếp chỉ đạo các lực lượng nghiệp vụ Công an tỉnh Thái Bình đã khẩn trương có mặt tiến hành điều tra, truy tìm cháu bé. Đến 15 giờ cùng ngày thì phát hiện cháu bé trong chiếc túi du lịch.

Được biết, để xẩy ra vụ việc trên, Bệnh viện Phụ sản Thái Bình đã họp khẩn và khẳng định, cán bộ bệnh viện không ai có đặc điểm như gia đình cháu bé và những người chứng kiến kể lại.

Đại tá Tuyết cho biết thêm, ngày 28-8, Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an) đã có kết quả so sánh AND giữa bé trai và chị Nga. Căn cứ vào kết quả này, cháu bé chính là con trai của sản phụ Vũ Thị Nga.

Hiện lực lượng công an Thái Bình vẫn đang khẩn trương điều tra thủ phạm của vụ bắt cóc trẻ sơ sinh táo tợn và chấn động này.

Điều 120. Tội mua bán, đánh tráo hoặc chiếm đoạt trẻ em Người nào mua bán, đánh tráo hoặc chiếm đoạt trẻ em dưới bất kỳ hình thức nào, thì bị phạt tù từ ba năm đến mười năm. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười năm đến hai mươi năm hoặc tù chung thân: a) Có tổ chức; b) Có tính chất chuyên nghiệp; c) Vì động cơ đê hèn; d) Đối với nhiều trẻ em; đ) Để lấy bộ phận cơ thể của nạn nhân; e) Để đưa ra nước ngoài; g) Để sử dụng vào mục đích vô nhân đạo; h) Để sử dụng vào mục đích mại dâm; i) Tái phạm nguy hiểm; k) Gây hậu quả nghiêm trọng. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm mươi triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm hoặc phạt quản chế từ một năm đến năm năm.

Theo Tr.Đức (NLĐO)