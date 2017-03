Vào chùa Bồ Đề bắt cóc trẻ 5 tháng tuổi

Theo N.Quyết (NLĐO)

Ngày 28-4, Công an quận Long Biên - Hà Nội cho biết vừa tạm giữ đối tượng Ngô Thị Quý (SN 1967, ở huyện Đông Anh - Hà Nội) để làm rõ về hành vi Bắt cóc trẻ em.Trước đó, vào 17 giờ 35 ngày 27-4, nhà sư Thích Đàm Lan - trụ trì chùa Bồ Đề - trình báo với Công an phường Bồ Đề - quận Long Biên về việc vào khoảng 17 giờ 30 cùng ngày có một phụ nữ khoảng 40 tuổi vào chùa thăm hỏi trẻ em đang được chăm sóc tại đây.Lợi dụng lúc mọi người mất cảnh giác, người phụ nữ này đã bế một cháu bé trai 5 tháng tuổi rồi bỏ đi.Nhanh chóng vào cuộc truy đuổi, đến 17 giờ 40 cùng ngày, Công an phường Bồ Đề đã bắt người phụ nữ trên tại khu vực cây xăng thuộc tổ 25 cùng trên địa bàn, phường Bồ Đề, quận Long Biên. Qua xác minh, người phụ nữ này tên là Ngô Thị Quý.Chùa Bồ Đề được nhiều người biết đến là nơi nhận chăm sóc, nuôi dưỡng các trẻ mồ côi, bị bỏ rơi.