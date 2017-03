Vào chùa làm công quả để trộm cắp

Trước đó, ngày 4-12, ông Lê Diệu là nhà sư tại chùa Phước Sơn (đóng tại ấp Tân Cang, xã Phước Tân, TP.Biên Hoà, Đồng Nai) cùng Hổ đến TP.HCM làm lễ cầu siêu tại một đám tang. Khi đến nơi, do thiếu dụng cụ nên ông Diệu nói Hổ quay về chùa Phước Sơn lấy.

Thế nhưng khi về đến chùa, Hổ không lấy dụng cụ mà lại lấy trộm tài sản của ông Diệu gồm một xe môtô hiệu Yamaha biển số 37K8-0341, một máy tính xách tay, một máy tính bảng và bốn máy quay phim rồi bỏ trốn.

Sau đó, Hổ đem máy tính xách tay đến tiệm cầm đồ H.L tại quận Thủ Đức (TP.HCM) cầm với giá 1.500.000 đồng và xài hết. Số tài sản còn lại, Hổ mang đến phường Linh Tây (quận Thủ Đức) lẩn trốn. Tại đây, Hổ bị Công an phường Linh Tây phát hiện bắt giữ và bàn giao cho Công an xã Phước Tân. Công an xã Phước Tân đã lập hồ sơ chuyển đến cơ quan điều tra Công an TP.Biên Hoà để tiếp tục điều tra làm rõ.

Được biết, Hổ đến chùa Phước Sơn làm công quả mới được hơn một tháng.