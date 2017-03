Vào chùa trộm tiền công đức

Ngày 4-10, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Thuận An (Bình Dương) cho biết đã bắt giữ Trần Thái Sang (17 tuổi), Nguyễn Minh Nhật (16 tuổi) và Châu Vàng (16 tuổi) để điều tra, làm rõ về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, vào chiều 29-9, nhóm nghi can vào chùa Tổ đình niệm Phật (xã An Sơn, thị xã Thuận An), lợi dụng lúc vắng người đã trộm thùng tiền công đức của chùa bên trong chứa 2,6 triệu đồng rồi tẩu thoát.

Nhận được tin báo, Công an thị xã Thuận An đã nhanh chóng vào cuộc điều tra, bắt giữ các nghi can.