(PL)- Ngày 27-5, Công an huyện Đức Hòa (Long An) cho biết đã bắt được Nguyễn Hà Thành (ngụ Dĩ An, Bình Dương), một trong ba nghi can xông vào văn phòng công ty nước ngoài đánh người, cướp tài sản.

Lúc 20 giờ ngày 26-5, Thành cùng hai đồng bọn cầm theo hung khí (ống tuýp sắt) xông vào phòng của ông Wu Tian Liu (chuyên gia đang làm việc cho Công ty TNHH Yuan Hua Long) đánh vào đầu ông gây thương tích rồi cướp một ĐTDĐ, một thẻ ATM và gần 4 triệu đồng tiền mặt. TƯỜNG VÂN