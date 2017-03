Vào cửa hàng đánh người để trộm tiền

Nạn nhân trong vụ này là vợ chồng ông Nguyễn Thanh Tuấn và bà Vũ Thị Thúy, chủ cửa hàng Shop & Go, số 612 Lê Văn Lương, phường Tân Phong (quận 7, TP.HCM). Sáng 30-9, chỉ có bà Thúy trông coi cửa hàng. Bất ngờ có một thanh niên vào cửa hàng đưa ra giấy CMND nhờ bà Thúy cầm CMND để mua hàng. Bà Thúy nói cửa hàng chỉ lấy tiền mặt thì người này liên tục gí sát giấy CMND vào bà và nói: “Đã hứa với mấy đứa bạn đứng bên ngoài là không có tiền nhưng vẫn mua hàng được”.

Lúc này ông Tuấn (chồng bà Thúy) cũng giải thích cửa hàng không bán hàng theo kiểu cầm cố giấy tờ. Khi ông Tuấn đang nói thì có bốn thanh niên xông vào dọa đánh khiến ông phải bỏ chạy ra phía sau. Tuy vậy, ông Tuấn đã kịp gọi điện thoại trình báo Công an phường Tân Phong. Về phần bà Thúy cũng hết sức níu kéo, giằng co với những người lạ đang hành hung chồng mình. Nhân lúc lộn xộn, người thanh niên đòi cầm CMND chạy đến quầy thọc tay vào két tiền. Thấy vậy, ông Tuấn nhào đến ngăn chặn. Bị phát hiện, kẻ trộm cùng đồng bọn dùng mũ bảo hiểm, ghế nhựa phang tới tấp vào ông Tuấn rồi ra sức đập phá đồ đạc bên trong cửa hàng. Toàn bộ hình ảnh trên được camera cửa hàng ghi lại.

Ông Tuấn bị hành hung vô cớ gây thương tích (ảnh trái). Camera cửa hàng ghi lại cảnh một thanh niên lén lút lục két tiền cửa hàng trong lúc lộn xộn. Ảnh: HT

Khi công an phường xuất hiện can thiệp, bắt giữ được người thanh niên đòi cầm CMND rồi đánh ông Tuấn. Số đối tượng còn lại bỏ chạy tán loạn. Sau đó có một thanh niên quay lại với thái độ hung hăng liền bị công an tạm giữ.

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, Ban Chỉ huy Công an phường Tân Phong xác nhận đã tạm giữ hai nghi can dàn cảnh để trộm cắp, đồng thời lập hồ sơ chuyển giao cho Công an quận 7 điều tra theo thẩm quyền.

