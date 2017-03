Vào làng trộm chó, “cẩu tặc” bị vây đánh gần chết

Ông Nguyễn Văn Khôi - Trưởng Công an xã Ninh Sơn - Việt Yên (Bắc Giang) - cho biết, sáng 10/12, có 4 đối tượng đèo nhau bằng xe máy mang theo nhiều đồ nghề như dao, kích điện, bình xịt hơi cay, móc câu chó để đến thôn Ninh Động câu trộm chó. Khi các đối tượng đang đi vòng quanh làng để rình bắt chó thì bị người dân phát hiện.

Sau tiếng tri hô, hàng chục người dân ùn ùn kéo ra từ mọi ngả truy đuổi “cẩu tặc”. Thấy vậy, 2 đối tượng nhanh chân rú ga chạy thoát. 2 đối tượng còn lại là Ngô Quang Nam (SN 1973) và Nguyễn Đình Bình (SN 1981, đều trú tại làng Đông - Dĩnh Kế - TP Bắc Giang) không kịp bỏ chạy đã bị người dân vây bắt.

Trong khi vây bắt, do quá bức xúc vì nạn trộm chó xảy ra liên tục ở địa phương, hàng chục người đã đánh hội đồng khiến Bình bị thương nặng hiện phải đi cấp cứu tại bệnh viện. Còn Nam được sự can thiệp kịp thời của chính quyền địa phương và Công an huyện Việt Yên nên chỉ bị thương nhẹ, bị đưa về tạm giam tại Công an huyện Việt Yên.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Công an huyện Việt Yên đã khẩn trương vào cuộc để làm rõ nguyên nhân vụ việc và tiến hành truy tìm hai đối tượng bỏ trốn.Trước đó, người dân địa phương cũng bắt được đối tượng ở Bắc Ninh đến câu trộm chó ở xã Ninh Sơn.

Theo Đoàn Thế Cường (Dân trí)