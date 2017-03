Vào nhà nghỉ với bạn trai,nữ sinh chết vì thuốc diệt cỏ

12 giờ 45 phút ngày 11/1, tại nhà nghỉ nằm trong khu dân cư P.6, TP Tân An, Long An nhân viên nhà nghỉ đã phát hiện chị Trần Thị Thanh Lan (SN 1994, ngụ xã Nhơn Thạnh Trung, TP Tân An) nằm chết trên giường, dưới gầm có 1 chai thuốc diệt cỏ còn 2/3 lượng thuốc.

Đến 18 giờ ngày 10/1, Vũ ra ngoài mua cơm về ăn và nghỉ tại đây. Đến 6 giờ 30 phút ngày 11/1, Vũ ra ngoài và nói với nhân viên nhà nghỉ là đi mua thức ăn, nhưng không thấy quay về. Đến 12 giờ 45 phút, nhân viên nhà nghỉ kiểm tra phát hiện Lan nằm chết trên giường liền báo cho công an. Kết luận pháp y ban đầu cho thấy, nạn nhân tử vong do ngộ độc thuốc diệt cỏ. Cơ quan công an đang điều tra làm rõ. (Theo ANTĐ)