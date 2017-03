Vào nhà nghỉ với chồng, được mời... bán dâm

Hai gái mại dâm là Bùi Thị Thi, 25 tuổi, trú ở Lạc Thủy, Hòa Bình và Trần Thị Phương, 24 tuổi, trú ở Lập Thạch, Vĩnh PhúcTheo lời khai của Nguyễn Quang Việt, 22 tuổi, trú ở Đình Tổ, Thuận Thành, Bắc Ninh, Việt ký hợp đồng thuê, quản lý nhà nghỉ Thanh Hoa từ ngày 27.5. Để nhanh chóng thu hồi vốn, Việt đưa một số gái bán dâm đến ăn, ở và bán dâm tại nhà nghỉ.



Theo thỏa thuận, mỗi lần đi khách, gái bán dâm được trả 70.000 đồng/lượt, còn 230.000 đồng là tiền môi giới. Ngày 8.7, Trần Thị Phương đi cùng chồng vào nhà nghỉ Thanh Hoa thuê phòng. Sau vài phút trò chuyện, thấy thái độ lả lơi của Phương, Việt đã gợi ý mời Phương ở lại làm gái bán dâm và được Phương chấp nhận.Sáng hôm sau, Bùi Thị Thi lặn lội từ Hòa Bình xuống gặp Việt xin vào nhà nghỉ để hành nghề mại dâm. Việt đã “thu nạp” và thường xuyên điều Thi, Phương đi bán dâm cho khách.



Khoảng 12h ngày 12.8, Nguyễn Tiến A, 27 tuổi, rủ bạn là Nguyễn Văn C, 23 tuổi, tìm đến nhà nghỉ Thanh Hoa mua vui. C đã yêu cầu Nguyễn Quang Việt bố trí cho “hai em”, thỏa thuận tiền mua dâm là 300.000 đồng/lượt. Khi các đối tượng đang thực hiện hành vi mua bán dâm đã bị lực lượng công an bắt quả tang.Đối tượng Việt khai nhận đã thuê Nguyễn Văn Ninh làm nhiệm vụ trông giữ cổng, đảm bảo an toàn cho việc chứa mại dâm và cảnh giới, báo động khi phát hiện lực lượng chức năng. Ninh vừa làm việc được ba ngày với mức lương 200.000 đồng/ngày.



Công an huyện Mê Linh quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Quang Việt về hành vi tổ chức hoạt động mại dâm; Nguyễn Văn Ninh, 24 tuổi, trú ở phường Đống Đa, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc về hành vi đồng phạm chứa mại dâm.



Theo ANTĐ