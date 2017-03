Vào nhà, rút súng bắn người giữa ban ngày?

Theo tường trình của chị Dương Thị Huyền, vụ việc trên xảy ra vào khoảng 17h chiều ngày 9/7, tại xóm Đông Quang, phường Hàm Rồng, thành phố Thanh Hóa.

Vào thời điểm đó, chị đang cắt lá chuối cho cá ăn ở phía trong trang trại, một người đàn ông lạ mặt (sau đó được xác định là ông Lê Văn Trọng) tiến lại gần bờ rào trang trại. Thấy người lạ, chị Huyền lên tiếng hỏi, thì ông Trọng trả lời đi tìm con chim mới bắn được.

Chị Huyền chỉ vào chỗ viên đạn cắm trúng tường.

Đúng lúc đó thì chồng chị Huyền là anh Nguyễn Trọng Hạnh (sinh năm 1982) đi làm về. Anh Hạnh thấy vậy liền bảo ông Trọng vào nhà uống nước đợi bố vợ - là ông Dương Đình Công (sinh năm 1962) - chủ trang trại về nói chuyện vì trước đó ông Trọng đổ lỗi cho người nhà chị ăn trộm gà.

Tuy nhiên, ông Trọng không vào mà tiếp tục chửi bới và đe dọa gia đình chị Huyền. Nói đoạn, ông Trọng quỳ xuống lên nòng, bỏ đạn vào ngắm về phía chồng chị Huyền và bắn. Theo phản xạ tự nhiên, anh Hạnh đã may mắn tránh được phát đạn chí mạng đó.

Chưa dừng lại ở đó, ông Trọng còn nhảy qua bờ rào xông vào nhà. Thấy vậy, chị Huyền chạy về nhà trong gọi bác rể là ông Lương Bá Thiết vào giải nguy. Khi ông Thiết vừa vào thì bị ông Trọng đấm thẳng vào mặt.

Đúng lúc đó, ông Công đi xát gạo vừa về đến nơi cũng bị ông Trọng lao vào đánh đấm túi bụi và đạp “khổ chủ” rơi hẳn xuống ao trước nhà. Thấy bố mình bị đánh, chị Huyền ra can ngăn thì bị ông Trọng đạp mấy cái vào bụng, vào hông.

Trước sự việc trên, để đảm bảo an toàn tính mạng cho những người trong gia đình, người nhà chị Huyền đã gọi điện báo cáo đến cơ quan Công an. Trong khi đang chờ cơ quan Công an đến làm việc, vợ của ông Trọng tên là Lý đứng ở ngoài thách thức và chửi bới gia đình chị Huyền và cho người vào đuổi bắt gà trong trang trại.

Nhận đươc tin báo, Công an phường Hàm Rồng, Công an thành phố Thanh Hóa đã có mặt tại hiện trường, bảo vệ gia đình chị Huyền, đồng thời lập biên bản hiện trường vụ việc.

Chị Huyền vẫn chưa hết bàng hoàng khi kể về sự việc trên.

Chiều ngày 10/7, trao đổi với PV Dân trí, Thiếu tá Nguyễn Thế Sâm - Đội phó Đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội - Công an thành phố Thanh Hóa đã xác nhậnt: Vào thời điểm trên, ông Lê Văn Trọng cùng người nhà đi tìm gà ở khu vực phố Đông Quang, phường Hàm Rồng, do nghi ngờ ông Dương Đình Công trộm cắp gà nên đã dẫn đến việc xô xát với gia đình ông Công.

Việc hai bên xô xát đã được các chiến sỹ CSCĐ ở gần đó sang can ngăn và đưa ông Dương Đình Công, anh Nguyễn Trọng Hạnh và ông Lương Bá Thiết về trụ sở, đồng thời báo cáo cho Công an thành phố".

"Vợ chồng anh Hạnh đã báo cáo việc anh Trọng có dùng súng hơi bắn về phía anh Hạnh. Tại hiện trường, chúng tôi không thu giữ được gì, nhưng vợ chồng anh Hạnh có giao cho cơ quan Công an một mảnh kim loại nghi là đạn chì, chúng tôi đang tiến hành giám định, xác minh. Hiện vụ việc đang được tiến hành điều tra, làm rõ." - Thiếu tá Nguyễn Thế Sâm cho biết.

Theo Duy Tuyên (Dân trí)