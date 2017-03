Vào quán cơm đòi tiền bảo kê bị chủ quán 'xử lý' nhập viện

Chiều 17-6, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Thuận An (tỉnh Bình Dương) cho biết, vừa tiếp nhận nghi can Nguyễn Văn Tú (42 tuổi, quê quán Thanh Hóa) ra đầu thú về hành vi Cố ý gây thương tích.

Theo cơ quan điều tra, vào tối ngày 14-6, Nguyễn Trọng Hồng (34 tuổi, cũng quê ở tỉnh Thanh Hóa) đến quán ăn Sơn Phong (thuộc khu phố 1B, phường An Phú, thị xã Thuận An) yêu cầu đưa tiền bảo kê.

Lúc này vợ Tú là chị Phạm Thị Liên không đồng ý nên Hồng dùng bát cơm đập vào mặt chị Liên gây thương tích.

Thấy vậy, Tú lấy dao chặt thịt chém vào tay Hồng gây thương tích nặng phải đi bệnh viện cấp cứu. Sau đó Tú cũng đến công an đầu thú.