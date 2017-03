Vào quán truy sát giữa ban ngày

Ngày 8-7, trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, Trung tá Trần Văn Hiếu, Trưởng Công an quận 2, TP.HCM, cho biết cơ quan CSĐT công an quận đang tập trung làm rõ vụ chém người, hủy hoại tài sản xảy ra tại quán cà phê của gia đình vợ chồng chị Nguyễn Thị Phụng - anh Huỳnh Thanh Tùng tại đường Trần Não, phường Bình An, quận 2.

Vụ truy sát diễn ra giữa ban ngày làm hoang mang cho gia đình nạn nhân và gây bức xúc dư luận.

Cả nhà bị chém

Theo đơn tố cáo của anh Tùng, vụ việc xảy ra vào sáng 2-7, tại quán cà phê của gia đình anh ở đường Trần Não, khu phố 3, phường Bình An. Thời điểm này có hàng chục đối tượng đi trên nhiều xe máy bất ngờ xông tới bao vây quán của vợ chồng anh. Trên tay các đối tượng đều cầm dao, mã tấu, kiếm, ống tuýp sắt… Vợ chồng anh Tùng nhận ra một người đàn ông có tên Dũng “bắc” tay cầm hung khí hô lớn: “Chém tụi nó cho tao”. Lập tức hàng chục đối tượng cầm hung khí lao đến những người trong gia đình anh Tùng để chém. Trong đó, hai người con của anh Tùng là Huỳnh Thanh Đức và Huỳnh Thanh Cường đứng ra bảo vệ cha mẹ đã bị chém nhiều nhát vào đầu và tay. Ngoài ra, chị Đào Thị Bích Phượng (chị anh Tùng) vào ngăn cản cũng bị đánh vào đầu, gây chấn thương chảy máu.

Sau đó, các đối tượng ngang nhiên đập phá gây hư hỏng ba xe máy, bàn ghế, ly chén cùng hàng loạt đồ đạc, vật dụng… tại quán. Lúc này hàng chục người khách hoảng sợ nên đã bỏ chạy tán loạn ra khỏi quán.

Sau khi đâm chém người, đập phá đồ đạc, băng côn đồ kéo đi. Tuy nhiên, khoảng 5 phút sau băng này kéo đến đông hơn lần trước (khoảng 30 người) tiếp tục cầm mã tấu, dao kiếm xông vào quán. Lúc này cả gia đình anh Tùng vội chạy vào trong nhà đóng cửa lại mới thoát nạn.

Hiện trường quán của gia đình anh Tùng bị đập phá đồ đạc. Ảnh: TK

Công an vào cuộc

Khi nhận được tin báo, công an phường có mặt thì nhóm giang hồ đã bỏ đi hết. Theo vợ chồng anh Tùng, Dũng “bắc” là người trực tiếp cầm mã tấu tấn công khiến những người trong gia đình anh bị thương. Ngoài ra, vợ chồng anh Tùng còn giữ được chiếc xe máy của một người trong nhóm và đã giao cho công an.

Theo trình bày của chị Nguyễn Thị Phụng (vợ anh Tùng), nguyên nhân xuất phát từ năm 2013, chị có giấu gia đình vay của Dũng “bắc” 35 triệu đồng với lãi suất 1%/ngày. Sau đó chị đã trả hơn 100 triệu đồng tiền lãi thì hết khả năng chi trả, do đó Dũng “bắc” nhiều lần bắn tin đe dọa sẽ chém cả gia đình chị. Mới đây, chồng chị Phụng biết sự việc đã thương lượng với Dũng “bắc” xin được trả vốn và lãi từ từ nhưng Dũng “bắc” yêu cầu vẫn phải đóng lãi khi nào có tiền thì trả gốc một lần. Từ việc mâu thuẫn vay nợ đó dẫn đến vụ truy sát vào sáng 2-7.

Trung tá Trần Văn Hiếu xác nhận nguyên nhân vụ việc xuất phát từ việc giữa hai bên mâu thuẫn tiền bạc với nhau. Tuy nhiên, ông Hiếu cho rằng việc có đến 30 đối tượng giang hồ xông vào quán truy sát gia đình anh Tùng, chị Phụng là chưa chính xác. Hiện công an quận vẫn đang tiếp tục mời các bên có liên quan nhằm làm rõ. Ông Hiếu cho biết thêm hiện công an quận đang căn cứ vào các tài sản bị hư hại, đồng thời làm rõ đối tượng nào có hành vi đập phá tài sản để có hướng xử lý đúng.

Ngoài ra, Công an quận 2 cũng tiến hành làm thủ tục để đưa các nạn nhân đi giám định thương tích nhằm có căn cứ điều tra, khởi tố đối tượng gây án.