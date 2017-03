Vào siêu thị mua hàng bị đánh hội đồng

Vụ việc xảy ra vào hồi 14h ngày 11/5, tại bãi xe của siêu thị Big C Thăng Long thuộc phường Trung Hòa (quận Cầu Giấy, Hà Nội).



Anh Nam bị chấn thương ở vùng đầu

Anh Bạch Ngọc Nam (25 tuổi, ở huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hoá, hiện đang ở đường Phạm Văn Đồng, Từ Liêm, Hà Nội), kể lại: "Khoảng 14h ngày 11/5, khi tôi mua hàng trong siêu thị Big C ra bãi xe thì không thấy xe ở vị trí cũ.

Tôi tá hỏa đi tìm vẫn không thấy nên đã nhờ nhân viên Big C có mặt ở bãi trông xe giúp đỡ tìm kiếm nhưng vẫn không tìm được. Lúc này tôi hỏi một anh bảo vệ đang đứng ở khu vực nhà xe và cả các nhân viên soát vé nhưng họ đều nói không biết.

Nhưng khoảng 30 phút sau, 2 nhân viên nữ đi tìm hộ và họ đã tìm thấy. Khi đó tôi có trách hai nhân viên soát vé “xe của tôi bị ai đó dắt đi chỗ khác, nhờ các anh chỉ giúp mà các anh làm khó”. Vừa dứt câu, nhân viên bảo vệ văng tục, lăng mạ tôi với những câu khó nghe".

Giữa hai bên có lời qua tiếng lại, ngay lập tức anh Nam bị 2 nhân viên bảo vệ xông vào đấm mạnh vào mặt. Không chỉ có vậy, 2 nhân viên này còn dùng bộ đàm đập vào đầu anh Nam khiến chiếc mũ bảo hiểm trên đầu vỡ.

"Quá hoảng sợ tôi vội chạy để thoát thân, tuy nhiên vẫn bị 2 bảo vệ khác chặn lại và nói: “Mày muốn gì”. Vừa dứt câu, 2 nhân viên này cùng với 2 người lúc trước xông vào đánh hội đồng”, anh Nam nhớ lại.

Cũng theo anh Nam, tưởng mọi việc đã xong, nào ngờ các nhân viên bảo vệ này còn gọi thêm 2 người khác mặc thường phục cầm bộ đàm xông vào tiếp tục đánh đập. Bị đòn đau, anh Nam bỏ xe chạy thẳng vào trong siêu thị, được các nhân viên an ninh siêu thị Big C can thiệp và đưa vào phòng điều hành an ninh lập biên bản.

Sự việc sau đó đã được thông báo cho Công an phường Trung Hòa (quận Cầu Giấy, Hà Nội) để xử lý.

"Tôi được người nhà chuyển đến Bệnh viện 19/8 - Bộ Công an điều trị thương tích. Hiện tôi rất đau ở đầu và mắt, mũi cũng cảm thấy đau và thường xuyên chảy nước", anh Nam cho biết.



Trao đổi với phóng viên, đại diện của siêu thị Big C Thăng Long cho biết: “Phía Big C thừa nhận sự việc khách hàng bị đánh tại siêu thị là có thật. Siêu thị đang chờ kết luận của cơ quan Công an để đưa ra hình thức xử lý thích hợp”.



Theo vị đại diện này, phía siêu thị Big C Thăng Long đã ký hợp đồng thuê bảo vệ của Công ty TNHH Thương mại tổng hợp Trường Giang. Công ty Trường Giang đưa người sang làm nhiệm vụ trông giữ xe của siêu thị và người do bên Công ty này quản lý.

"Trách nhiệm này là của Công ty Trường Giang và phía siêu thị sẽ nỗ lực hết mình yêu cầu Công ty Trường Giang chịu trách nhiệm", vị đại diện của siêu thị Big C Thăng Long nói.

Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Theo Tiến Dũng (Bee)