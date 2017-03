Vào Tây Nguyên bắt truy nã

Sau 25 ngày bôn ba ở nhiều tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ, đến 24/1, tổ công tác do Trung tá Nguyễn Xuân Hưng, Đội phó Đội Trinh sát Truy nã, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH, Công an tỉnh Thanh Hoá làm Tổ trưởng đã về đến trụ sở an toàn.

Gần 1 tháng trời ăn trong rừng, ngủ trong bản, qua 3 tỉnh Tây Nguyên, 4 tỉnh phía Nam, có lần các anh phải chạy đua với lũ, may mắn vượt được suối để quay về...

Chỉ non 1 tháng, nhưng trông các anh ai cũng già, gầy đi trông thấy, bụi đất bám đầy quần áo. Gặp tôi, Trung tá Nguyễn Xuân Hưng, Trung tá Nguyễn Văn Vân, Đại uý Nguyễn Văn Bình cứ ngại ngần đứng cách xa. Mãi sau các anh mới "tiết lộ", hàng chục ngày chưa biết tắm là gì...

Cùng về với các anh trong chuyến tàu muộn cuối năm còn có 5 đối tượng phạm tội nguy hiểm, từng gây tội ác rồi trốn tránh pháp luật với nhiều vỏ bọc khác nhau. Không chỉ bắt được 5 đối tượng phạm tội, trong chuyến đi này, tổ công tác còn thanh loại được 3 đối tượng đặc biệt nguy hiểm, từng trốn truy nã hàng chục năm ròng.

Rời Thanh Hoá trong một ngày mùa đông rét buốt, tổ công tác đón chiếc xe khách cà tàng vào thị xã Kon Tum. Thanh Hoá lạnh là vậy nhưng qua đèo Hải Vân, khí hậu khác hoàn toàn. Nắng vàng trải rực suốt mảnh đất Nam Trung Bộ. Đến Kon Tum, trời lại mưa như trút nước.

Dù đã muộn, đường đến thị trấn Konplong, huyện Konplong nơi Trần Sỹ Hoà (44 tuổi) ở xã Luận Thành, huyện Thường Xuân, Thanh Hoá, phạm tội cướp tài sản, hiếp dâm lẩn trốn cũng khá xa. Không để mất nhiều thời gian, ngay trong đêm, tổ công tác tiếp tục lên đường vào huyện để xác minh thông tin về Hoà.

Nhiều năm qua, lực lượng bắt truy nã của tỉnh Thanh Hoá đã lần theo mọi thông tin về Hoà. Lần này, thông tin các anh nhận được là Hoà đang sống cùng anh trai ở thị trấn Konplong. Đúng như thông tin các anh nhận được, Hòa từng ở đây nhưng đã chết. Sau khi xác minh các thông tin về Hoà, tổ công tác đã có đủ chứng cứ thanh loại anh ta khỏi danh sách đối tượng truy nã.

Ngay sau đó, tổ công tác tiếp tục lên đường sang Gia Lai, Đắk Lắk thanh loại Trịnh Thanh Sơn (40 tuổi) ở Định Hải, Yên Định, Thanh Hoá phạm tội trộm cắp tài sản và tàng trữ vũ khí quân dụng trái phép và xác minh thông tin 3 đối tượng khác.

Sau khi hoàn thành công việc ở các tỉnh Tây Nguyên, tổ công tác tiếp tục lên đường vào TP HCM thanh loại Lê Văn Dục, phạm tội cướp tài sản từ năm 1991 rồi đi Bình Dương bắt Nguyễn Thị Khuyên.

Cô này từng làm cán bộ ở Uỷ ban Dân số KHHGĐ huyện Bá Thước. Dù công ăn việc làm ổn định như vậy, nhưng do ham mê cờ bạc, Khuyên đã tham ô tiền của ủy ban và vay nợ nhiều người khác. Khi số nợ quá lớn, không còn khả năng thanh toán, Khuyên bỏ trốn vào Bình Dương.

Thông tin các anh nhận được là Khuyên đang làm cán bộ Y tế của Công ty Nutifood nên đã tìm đến. Tuy nhiên, trong hàng ngàn công nhân ở đây, việc tìm Khuyên quả thật không dễ dàng. Nhưng với sự tinh thông, khéo léo, các anh đã phát hiện chính xác và bắt giữ Khuyên khi cô ta đang trên đường về nhà.

Sau khi bắt Khuyên, các anh chia thành 2 tổ công tác, 1 người đưa cô ta về gửi ở trại giam, 2 anh tiếp tục vào huyện Tân Uyên để bắt Lê Hồng Khâm (45 tuổi) ở Định Tăng, huyện Yên Định.

Khâm vốn là người chân chất, vợ chồng dồn được ít tiền định làm nhà nên Khâm đi mời thợ, tiện chân rẽ vào nhà người quen đang có đám hiếu. Rượu vào, lời ra, Khâm và một người hàng xóm cãi nhau.

Tức giận, Khâm cùng con trai sang nhà người kia chửi bới, quậy phá nên bị anh này xô đẩy. Khâm hô hoán con trai đánh chết đối phương khiến cậu bé mới chưa đến 20 tuổi hăng tiết cầm gạch đập vào đầu bị hại làm anh này tổn hại 37% sức khoẻ.

Gây án xong, cả hai bố con bỏ trốn. Chính vì vậy, sau khi bắt được Khâm, anh Nguyễn Xuân Hưng đã cùng đồng đội thuyết phục, phân tích lẽ đúng sai đề nghị Khâm đưa con trai ra đầu thú. Thấy các cán bộ Công an chân tình, Khâm đã gọi điện bảo con đến trụ sở Công an nhận tội.

Sau khi bắt được Khâm, tổ công tác tiếp tục lên đường đi xã Lạc Tánh, huyện Tánh Linh, Bình Thuận để bắt tên tội phạm truy nã đặc biệt đã trốn 20 năm. Đó là tên Nguyễn Đăng Ban (53 tuổi) ở xã Yên Phong, huyện Yên Định phạm tội trộm và cướp tài sản.

Ban đã có vợ ở quê nhưng sau khi phạm tội, bị lực lượng Công an truy lùng, hắn đã bơi qua sông, rủ cô bồ cùng đi trốn. Suốt từ 1988 đến nay, Ban không hề có liên lạc gì với gia đình, vợ con kể cả khi có việc hiếu hỷ nên mọi thông tin về Ban đều hết sức mong manh.

Sau khi tìm hiểu thông tin, các anh đã xác định được Ban hiện đã đổi tên thành Tư Bắc, hiện đang sống cùng với vợ hai và 3 con, 1 cháu đang học đại học.

Biết rằng, bắt Ban sẽ khiến vợ và con hắn suy sụp nên các anh đã làm công tác tư tưởng cho vợ Ban rồi tổ chức bắt Ban ở phía ngoài nhà, cho anh ta cầm áo để che đi chiếc còng số 8, tránh các con Ban bị sốc.

Sau đó, các anh lại tiếp tục thuê xe máy vào xã Tân Tiến để bắt Hoàng Văn Xíu (49 tuổi) ở xã Quảng Nham, huyện Quảng Xương, phạm tội chiếm đoạt tài sản. Tại đây, Xíu đã đổi tên thành Xỉu và chuyên hành nghề đánh cá.

Khi thấy nói có người ở Thanh Hoá đến tìm, mắt Xíu biến sắc toan bỏ trốn nhưng không kịp, đành phải tra tay vào còng. Đưa Xíu về TP HCM, các anh lại lên TP Biên Hoà để nhận đối tượng Dương Bá Nghị (26 tuổi) phạm tội cướp tài sản. Do được các cán bộ Công an vận động nên Nghị đã đến cơ quan Công an đầu thú...

Trên chuyến tàu ra Bắc hai ngày, hai đêm, tổ công tác 3 người và 5 đối tượng truy nã ăn ngủ, đối xử với nhau khá bình đẳng.

Hiểu được tình cảm của các cán bộ Công an, cả 5 đối tượng truy nã, dù có tên đã lẩn trốn vài chục năm, dù có tên kiên quyết chống đối khi bị bắt nhưng tất cả đều "tâm phục, khẩu phục", hứa sẽ cố gắng cải tạo tốt.

Tôi biết, đó cũng là mong muốn của những người làm án ở xứ Thanh và ở cả đất nước này.