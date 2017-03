Vào thăm nuôi, đưa ma túy cho phạm nhân

Công an huyện Diên Khánh cho biết vừa tiếp nhận đối tượng Phạm Ngọc Thạch (SN 1982, trú P. Cam Lộc, TP. Cam Ranh) do trại giam A2 (Bộ Công an, đóng ở xã Diên Lâm, Diên Khánh) bàn giao để điều tra, xử lý về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.

Trước đó, chiều 5/6, tại trại giam A2, lợi dụng lúc thăm nuôi thân nhân, Thạch đã đưa cho phạm nhân Nguyễn Nhị Vũ (SN 1983, trú Ba Ngòi, Cam Ranh) một hộp thuốc lá hiệu Jet. Lúc này, cán bộ trại giam phát hiện, thu giữ. Kiểm tra hộp thuốc lá này, cán bộ Trại giam A2 phát hiện có chứa hai tuýp thuốc hiệu Tomax, bên trong 2 tuýp thuốc này co 2 cục heroin. Ngay lập tức, các cán bộ trại giam đã bắt giữ Thạch. Theo lời khai của Thạch, số heroin trên y mua ở TP. Hồ Chí Minh với giá 1,8 triệu đồng để đem lên cho Vũ sử dụng. Được biết, năm 2009 Vũ bị TAND TP. Cam Ranh xử phạt 7 năm 6 tháng tù về tội mua bán trái phép chất ma túy. Theo Trịnh Anh (Dân trí)