Vào TPHCM đòi nợ thuê, giang hồ đất Cảng sa lưới

Theo Ph.Dũng (NLĐO)

Ngày 3-4, Công an TPHCM cho biết đã bàn giao 5 đối tượng bắt người trái pháp luật cho Công an quận Tân Bình để điều tra tiếp, bao gồm: Nguyễn Văn Hiệp (31 tuổi), Phùng Đức Thịnh (35 tuổi), Lê Bạch Dương (43 tuổi), Đỗ Văn Sơn (64 tuổi) và Hoàn Hữu Nhan (36 tuổi, cùng ngụ Hải Phòng).5 tên này bị Công an TPHCM và Công an quận Tân Bình bất ngờ ập vào khách sạn Kim Xuân (quận Tân Bình) bắt giữ hôm 2-4. Cơ quan chức năng đồng thời giải cứu thành công cho ông D.Tại CQĐT, ông D. khai sáng 31-3, ông chở bà L. (giám đốc Công ty L.B., trụ sở quận Bình Thạnh) đi tập thể dục ở công viên 23-9 thì bị một số đối tượng lạ mặt bắt ở ngã tư Phạm Ngũ Lão - Cống Quỳnh (quận 1), sau đó đưa về nhốt tại khách sạn Kim Xuân và ép ghi giấy nợ 1,4 tỉ đồng.Theo ông D., các đối tượng này dọa cho ông "chầu Diêm Vương" nếu không ghi giấy nợ và giao đủ tiền trong 24 giờ.Còn theo lời khai của bà L., tháng 5-2011, bà ký hợp đồng liên doanh với Công ty Thiên Lộc (trụ sở TP Nha Trang) để thực hiện dự án xây bệnh viện ở Đắk Lắk. Do thiếu vốn nên Công ty Thiên Lộc ủy quyền cho bà tìm đối tác khác.Tiếp đó, bà L. hợp tác với Công ty Bình Minh (trụ sở Hà Nội). Công ty Bình Minh nhiều lần chuyển tiền cho bà L. nhưng bà "không nhớ bao nhiêu" (!?). Đến cuối năm 2011, một nhóm người đến công ty yêu cầu bà L. trả 1,4 tỉ đồng nhưng bà không đồng ý và tránh tiếp xúc người lạ cho đến nay.Hiện công an đang tiếp tục điều tra khoản tiền mà Công ty Bình Minh chuyển cho bà L. cũng như ai đã thuê nhóm giang hồ nói trên ra tay đòi nợ thuê.