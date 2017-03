Vào trụ sở chém trọng thương hai công an phường

Vào khoảng 15g45 ngày 24-2, hai công an phường 8, TP Mỹ Tho (Tiền Giang) là đại úy Nguyễn Thanh Hải và thiếu tá Nguyễn Văn Dữ đã phải cấpcứu do bị một thanh niên hành xử côn đồ chém bị thương ở tay ngay trụ sở công an phường.

Thông tin ban đầu cho biết Lê Hồng Gấm (ngụ phường 2, TP Mỹ Tho) sau khi uống rượu say ở cảng cá Mỹ Tho (Tiền Giang) đã xách dao đi dọc đường Đinh Bộ Lĩnh về hướng cầu Quay trung tâm thành phố. Trên đường đi Gấm vung dao dọa nạt người đi đường làm ai cũng sợ. Công an phường 8 yêu cầu Gấm vào trụ sở để lập hồ sơ xử lý. Gấm bước vào tới cửa rồi bất ngờ vung dao chém các chiến sĩ công an đang làm việc ở đây. Hai chiến sĩ công an phường là Hải và Dự bị thương ở tay phải đưa đi bệnh viện cấp cứu. Ngay sau đó Gấm bị công an phường khống chế bắt giữ. Trong lúc giằng co, Gấm cũng bị thương ở đầu. Theo M.Thuận - V.Tr (TTO)