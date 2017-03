Vào trụ sở công an trộm quân phục để ngụy trang đi trộm cắp

(PLO) - Trong một lần vào đồn công an để nộp phạt do hành vi vi phạm giao thông trước đó, Hòa đã lợi dụng sơ hở để “chôm” luôn bộ quân phục của công an. Rồi sau đó, y mua thêm chiếc còng số tám ở chợ trời. Ban đầu chỉ nhằm “đeo cho oai” về sau là để che mắt sinh viên, trà trộn vào nhà trọ trộm cắp tài sản.