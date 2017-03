Vào trụ sở kiểm lâm chém người

Một ngày trước, giữa Dũng và anh Võ Yên Mạnh (kiểm lâm viên Trạm Kiểm lâm Hoa Quân, thuộc Hạt Kiểm lâm huyện Thanh Chương) có mâu thuẫn rồi cãi nhau. Khi anh Mạnh trở về trụ sở Trạm Kiểm lâm Hoa Quân làm việc thì Dũng đi từ cửa sau vào, bất ngờ vung liềm tấn công gây thương tích ở bàn tay phải và miệng.

Anh Mạnh được các cán bộ kiểm lâm đưa đến BV Đa khoa huyện Thanh Chương cấp cứu...

• Cũng tại Nghệ An ngày 25-6, Công an huyện Quỳ Châu cho biết đã bắt Đào Khánh Hiền (46 tuổi, trú xã Châu Bình) để điều tra về hành vi giết người... Khoảng 4 giờ sáng 24-6, nhiều người nghe tiếng kêu thất thanh từ nhà Hiền, khi công an tới thấy Hiền vẫn ngồi uống rượu bên thi thể em trai là ĐKhT (ở Hà Nam, mới vào thăm gia đình Hiền). Công an xác định anh T. chết do dao đâm.