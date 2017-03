Vào trụ sở ủy ban quận ‘múa súng’

Chiều 25-9, Công an quận Tân Phú, TP.HCM tạm giữ Nguyễn Ngọc Thông (42 tuổi) và Nguyễn Văn Trường (27 tuổi, cùng ngụ quận Tân Phú) để điều tra, xử lý hành vi dùng súng uy hiếp, gây rối ngay trong trụ sở UBND quận Tân Phú.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 16 giờ 30 ngày 25-9, Trường lái xe ô tô bốn chỗ đến UBND quận Tân Phú để chứng thực giấy tờ sao y. Tuy nhiên, nhân viên ủy ban không đồng ý chứng thực do giấy tờ bản chính của Trường không được rõ ràng. Trường cho rằng mình bị làm khó nên đã gọi Thông đến hỗ trợ. Lập tức Thông chạy xe máy hiệu Dylan đến. Lúc cùng Trường vào làm việc với cán bộ UBND quận Tân Phú, Thông bất ngờ rút súng ra đe dọa. Thời điểm xảy ra vụ việc tại phòng tiếp nhận hồ sơ hành chính của UBND quận Tân Phú có đông cán bộ, nhân viên và người dân nên khi thấy Thông rút súng, nhiều người hoảng loạn tháo chạy ra ngoài. Người dân đã gọi điện thoại trình báo công an địa phương và trung tâm chỉ huy Phòng Cảnh sát phản ứng nhanh (cảnh sát 113) Công an TP.HCM. Nhận được tin báo, cảnh sát 113 đã nhanh chóng có mặt.

Thông bị bắt giữ cùng khẩu súng. Ảnh: TK

Khi cảnh sát 113 xuất hiện cùng lúc với lực lượng cảnh sát hình sự Công an quận Tân Phú và công an phường thì Thông đã lên xe máy rời khỏi hiện trường. Riêng Trường ở lại đã bị lực lượng công an mời về trụ sở làm việc.

Thông bỏ đi khoảng 10 phút thì quay lại để nghe ngóng tình hình. Lập tức cảnh sát khống chế, tước súng của Thông.

Bước đầu công an làm rõ khẩu súng mà Thông sử dụng là loại súng bắn đạn cao su, bên trong có hai viên đạn. Thông khai báo khẩu súng này do một công ty bảo vệ cấp cho Thông và có giấy phép sử dụng. Hiện Thông đã nghỉ việc ở công ty bảo vệ và chuyển sang làm thợ sửa xe nhưng Thông vẫn giữ súng, giấy phép.

Công an quận Tân Phú, TP.HCM đang điều tra mở rộng vụ việc.

