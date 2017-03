Vào tù vì bán heroin thuê

Do thiếu tiền tiêu xài, Sự (chưa tròn 18 tuổi) đã nhận lời bán heroin thuê cho một phụ nữ tên là Nga (chưa rõ lai lịch). Nga đưa cả xe và điện thoại di động cho Sự để thuận lợi trong việc mua bán. Hằng ngày, Sự nhận 10 tép heroin từ Nga rồi chờ điện thoại của khách gọi đến thì giao hàng và được Nga trả công 200 ngàn đồng. Mới bán được tám ngày thì sáng ngày 14-6-2007, khi đang giao hàng tại cầu Rạch Ông (quận 7), Sự bị công an bắt. Sau đó, nhờ các con nghiện gọi đến đặt hàng với Sự mà công an còn lần ra được khá nhiều con nghiện khác.