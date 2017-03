Vây bắt 15 người nghi liên quan các băng nhóm trong khách sạn

Chiều 18-3, Cơ quan CSĐT Công an huyện Bình Chánh (TP.HCM) cho biết đang tạm giữ 15 người để điều tra về hành vi tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy. Cơ quan này cũng đồng thời làm rõ nghi vấn các nghi can trên có liên quan đến các băng nhóm trộm cướp, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có…

Sáng cùng ngày, hàng chục cảnh sát thuộc Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC64) phối hợp với các trinh sát Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an TP. HCM… vây khách sạn Tân Kim Sơn (đường số 3 khu dân cư Trung Sơn, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh) để kiểm tra hành chính.





Tang vật chưa rõ nguồn gốc công an thu giữ tại khách sạn Tân Kim Sơn. Ảnh: CTV

Phát hiện cảnh sát bao vây, nhiều đôi nam nữ liều mình nhảy qua lan can xuống đất, tìm cách tháo chạy bằng nhiều con đường khác nhau nhưng đã bị cảnh sát khống chế.

Tại các phòng, người bên trong khóa trái cố thủ, cảnh sát phải dùng búa và kềm cộng lực để cắt khóa, đạp cửa xông vào.

Kiểm tra các phòng, cảnh sát thu giữ bảy bịch ma túy tổng hợp (hơn 41 g), hai bịch heroin (300 g), 42 viên hồng phiến, 37 điện thoại di dộng, tám xe máy, hai bảng số xe, roi điện, mã tấu, dao lê và một số nữ trang kim loại màu vàng như nhẫn, lắc tay, dây chuyền, đồng hồ...

Tại thời điểm kiểm tra, khách sạn có 10 phòng thì hết chín phòng có người nghiện, trong phòng có dụng cụ sử dụng ma túy như ống thủy tinh, bình nhựa, ống kim tiêm, cân tiểu ly.

Đặc biệt, tại căn phòng 201, cảnh sát phát hiện một cặp nam nữ nghi liên quan đến các băng nhóm trộm cướp ở TP.HCM vì có hơn 30 ĐTDĐ các loại, dây chuyền đứt, nhẫn, bông tai vàng. Hai người này tự khai quan hệ là dì cháu nhưng không xuất trình được giấy tờ chứng minh nhân thân cũng như trình bày rõ nguồn gốc số tài sản trong phòng.

Quản lý và nhân viên lễ tân khách sạn Tân Kim Sơn cho hay chủ khách sạn đang đi nước ngoài nên không thể xuất trình bản chính giấy phép kinh doanh. Việc khách hàng sử dụng ma túy họ không biết.

Lực lượng kiểm tra đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với khách sạn với lỗi không thực hiện thông báo lưu trú.

Việc vây ráp khách sạn bắt nguồn từ nguồn tin tố giác của quần chúng và công tác trinh sát của công an vì khách sạn này có biểu hiện chứa chấp người nghiện ma túy, liên quan đến băng nhóm tội phạm.

Lãnh đạo Công an TP.HCM đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ xử lý và Đại tá Nguyễn Văn Dung, Trưởng phòng PC64, trực tiếp có mặt tại hiện trường khi diễn ra đánh án.

Công an đang mở rộng điều tra.