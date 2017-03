Vây bắt kẻ sát nhân sát hại hai phụ nữ

Phạm Văn Hải tại cơ quan điều tra. Ảnh: An Ninh

Sáng nay, Công an Quảng Bình đã làm thủ tục bàn giao sát thủ Phạm Văn Hải, 20 tuổi, cho Công an Đăk Lăk (nơi hắn gây án) để xử lý theo thẩm quyền.

Cơ quan điều tra xác định, mãn hạn tù, Hải từ Quảng Bình vào Đăk Lăk hái thuê cà phê.

Hải vào xã Ea Hồ (huyện Krông Năng) làm thuê cho vợ chồng chị Trần Thị Lan (23 tuổi). Thấy người làm tỏ ra hiền lành, chăm chỉ nên ông chủ khá hài lòng. Nghĩ rằng ở nhà đã có Hải đỡ đần vợ con, chồng chị Lan yên tâm đi công chuyện mấy ngày.

Chiều 26/1, trong lúc ông chủ đi vắng, Hải ở nhà không đi hái cà phê như mọi ngày. Bị chị Lan nhắc nhở, anh ta cãi lại, rồi vùng vằng bỏ sang nhà anh chồng của chị Lan. Lúc này chỉ có chị Đoàn Thị Hòa (25 tuổi, chị dâu của Lan) ở nhà.

Bị nói vài câu, Hải lấy một đoạn cây gỗ đánh liên tiếp vào đầu chị Hòa khiến bất tỉnh. Hắn dùng dây xích xiết cổ người đàn bà 25 tuổi cho đến chết, kéo xác ra sau nhà rồi treo lên cành cây. Hải không quên tháo đôi hoa tai bằng vàng và lấy đi điện thoại di động của nạn nhân.

Rửa sạch chân tay, hắn quay lại nhà chị Lan ngồi xem ti vi. Thấy Hải có vẻ là lạ, người phụ nữ gặng hỏi, hắn chẳng nói chẳng rằng chạy ra sau vườn nhà nhặt một thanh gỗ xông vào đánh bà chủ. Chị Lan van xin, nhưng kẻ thủ ác vẫn lạnh lùng ra tay.

Hải lấy chiếc quần đang phơi xiết cổ chị Lan đến chết, rồi lại treo cổ bà chủ lên cây cà phê.

Sau khi sát hại hai người phụ nữ, Hải lấy xe máy của gia đình chị Lan, bẻ gãy biển số phóng về Phan Rang (Ninh Thuận), rồi lại bắt xe đò trốn về Quảng Bình.

Đêm hôm đó, cả xã Ea Hồ dường như không ngủ khi phát hiện cái chết thương tâm của 2 phụ nữ.

Đôi hoa tai và điện thoại di động hắn cướp sau khi sát hại chị Hòa. Ảnh: An Ninh

Phán đoán sát thủ bỏ về quê lẩn trốn, Công an Đăk Lăk liên hệ với Công an Quảng Bình. Lực lượng trinh sát tinh nhuệ nhất của Công an Quảng Bình được tung vào cuộc.

12h đêm 27/1, cả xã Mỹ Trạch (huyện Bố Trạch) chìm trong giấc ngủ say, không ai biết “quỷ dữ” giết 2 người vừa trở về làng. Trong cái rét thấu da, đầu ướt đẫm sương muối, trinh sát kiên trì bám trụ từng vị trí. Mọi động thái của Hải đều trong "tầm ngắm" của cảnh sát.

Bất ngờ, Hải nhận ra bóng dáng công an xã Mỹ Trạch đi tuần, hắn vội chạy trốn. Phương án tấn công phải thay đổi.

Trưa 28/1, trinh sát phát hiện Hải trốn trong căn nhà bỏ không giữa cánh đồng hoang. Lệnh tấn công vây bắt được phát ra. Hải toan chạy trốn nhưng công an đã khép chặt vòng vây. Kẻ giết người thúc thủ phải tra tay vào còng.

