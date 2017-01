Vây bắt kẻ truy sát tài xế taxi cướp tài sản trong đêm

Ngày 8-1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương cho biết đang tạm giữ Nguyễn Huỳnh Khương Linh (23 tuổi, quê An Giang) để điều tra về hành vi cướp tài sản.



Nghi can Linh bị bắt giữ ngay trong đêm. Ảnh: VŨ HỘI

Trước đó, đêm 7-1, Linh đón taxi của hãng Vinasun do anh Phạm Anh Tuấn (ngụ Bình Dương) làm tài xế, đi từ khu dân cư Việt Sing đến thị xã Tân Uyên (Bình Dương). Khi xe đi vào đường ĐH406 thuộc khu phố Khánh Tân (phường Khánh Bình, thị xã Tân Uyên) thì Linh bất ngờ dùng dao Thái Lan giấu sẵn trong người dí vào cổ anh Tuấn, yêu cầu đưa tiền.



Tuy nhiên, anh Tuấn không đồng ý mà kháng cự lại. Lập tức Linh đã dùng dao đâm vào cổ và tay của tài xế. Trong lúc giằng co, anh Tuấn đã mở cửa xe thoát được ra ngoài, hô hoán người dân xung quanh để cứu giúp.



Hiện trường chiếc taxi mà tài xế lái chở nghi can. Ảnh: VŨ HỘI

Sau khi thực hiện hành vi không thành công, Linh định lấy taxi tẩu thoát nhưng xe không nổ máy nên đã mở cửa xe chạy bộ. Riêng nạn nhân đã được người dân đưa đi cấp cứu kịp thời nên không nguy hiểm đến tính mạng.



Nhận được thông tin về vụ việc, Công an phường Khánh Bình đã nhanh chóng vào cuộc truy xét. Đến rạng sáng cùng ngày, lực lượng công an đã bắt được đối tượng. Tại cơ quan công an, Linh khai nhận do hết tiền tiêu xài nên nảy sinh ý định cướp tài sản. Được biết Linh có một tiền án về tội trộm cắp tài sản.