Vây bắt tên cướp dùng súng trốn giữa đại ngàn

Ngày 5-8, Công an huyện Tương Dương (Nghệ An) đã khởi tố bị can bắt tạm giam 4 tháng với Lô Văn Bình (40 tuổi, ở xã Yên Na, huyện Tương Dương) để điều tra hành vi các tội Lừa đảo, Cướp đoạt tài sản và Tàng trữ vũ khí quân dụng trái phép.