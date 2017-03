Vây bắt trường gà, một người trúng đạn tử vong

Bước đầu, người dân thị trấn xác định ông Bảo tử vong do một viên đạn được bắn ra từ lực lượng vây bắt trường gà lúc 15 giờ chiều 18-4 tại khóm 4 của thị trấn. Viên đạn đã trúng vào sườn phải của ông Bảo và gây tử vong khi ông đang trên đường được đưa đi cấp cứu.

Thông tin từ Thượng tá Trần Tấn Quốc, Trưởng phòng CSĐT về TTXH - Công an tỉnh Cà Mau, đây là một sự cố đáng tiếc, do một chiến sĩ công an lúc vây ráp đã bị cướp cò súng. Hiện Công an tỉnh Cà Mau đang khẩn trương làm rõ nguyên nhân cái chết của ông Bảo.

TRẦN VŨ